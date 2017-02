Pet idej za vse, ki ne marajo valentinovega

Valentinovo je eden tistih praznikov, ki ga nekateri obožujejo, drugim pa para živce. Vmesnega tabora tako rekoč ni. A čeprav sodite med tiste, ki bi pred srčki in rožicami najraje ubežali, lahko v njem uživate in ga obeležite po svoje. Ne veste, kako? Oglejte si nekaj idej.

Spoznajte nov hobi

Privoščite si novo izkušnjo in čas namenite nečemu, kar bi lahko postalo del vašega življenja. Ste si vedno želeli obleči kimono in odkriti svoje sposobnosti v karateju? Morda vas mika joga? Ples? Tečaj ličenja ali slikarska delavnica? Nove izkušnje nas izpolnjujejo in nam odpirajo nove poti ter poglede na življenje in morda bi prav na praznik zaljubljencev sebe počastili s katero od njih.

Pomagajte

Če za nove izkušnje niste razpoloženi, lahko famozni 14. februar izkoristite tako, da nekomu pomagate. Prevetrite omare in podarite vse, česar ne boste več nosili. Ali zberite stare rjuhe in odeje ter jih odnesite v zavetišče za živali. Morda bi kakšno uro ostali in pomagali prostovoljcem pri hranjenju in sprehajanju živali. Lahko bi celo kakšno vzeli s seboj domov.

Večerja s prijatelji

Moško-žensko druženje. Zakaj pa ne? Valentinovo ni namenjeno samo parom, temveč vsem, ki se imajo radi. Zberite se v priljubljenem lokalu ali pri vas doma, skupaj skuhajte večerjo ter si privoščite sproščen, prijateljski večer.

Idealen čas za igro

Ko ste že zbrani, pospravite telefone ter izvedite večer iger. Izvlecite iz omare monopoli, človek ne jezi se ali katero drugo družabno igro. Ideja je idealna tudi za vse z naraščajem, ki nedvomno preveč časa preživi pred takimi in drugačnimi zasloni.

Večer samo za vas

Konec koncev, zakaj ne bi sebi pokazali, kako se imate radi? Posvetite večer stvarem, ki jih obožujete, pa si zanje ne vzamete časa: potopite se v kopel, preberite knjigo, poslušajte glasbo ali si zavrtite film. Nič hudega, če ne bo romantična komedija. Samo da vam bo všeč.