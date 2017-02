Pet groznih posledic seksa v masažni kadi

Topla voda, masažne šobe, mehurčki, vino, vidva, pravo razpoloženje, seks. Vendar vama to vroče zadovoljstvo lahko prinese več škode kot koristi. Ginekologinja Diana Hoppe je za Men's Health nanizala pet najslabših, a ne tako redkih posledic seksa v masažni kadi.

Osip

Če se bosta po vročem dejanju še dolgo namakala, bosta kaj lahko deležna značilnega osipa, imenovanega Pseudomonas folliculitis. Zanj so značilne rdeče srbeče pikice na intimnem področju, izzovejo pa ga bakterije, ki so večkrat prisotne v vodi. Osip sam po sebi ni nevaren, je pa zelo neprijeten.

Glivična okužba sečil

Kemikalije, ki so dodane vodi v masažnih kadeh, lahko resno spremenijo vaginalno floro in pH-ravnovesje sečil. To pa vodi v glivične okužbe in bakterijska vnetja tam spodaj.

Nosečnost

Zaradi vode kondom lažje zdrsne s penisa, omenjeno zaščito prav tako lahko poškoduje klor, ki znatno okrni njeno učinkovitost. Če že, razmislite o drugačni preventivi.

Bolečina

Vroča voda lahko negativno vpliva na naravno vlažnost nožnice, ta se zaradi nje zmanjša in seks je zato lahko boleč.

Spolno prenosljive bolezni

Napačno je mišljenje, da lahko kemikalije v masažni kadi uničijo bakterije, ki povzročajo spolno prenosljive bolezni. Če k temu pridamo še vprašljivo učinkovitost kondoma, je okužba z njimi povsem verjetna in mogoča.