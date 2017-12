Pet dragocenih nasvetov za odličen seks

Nasveti za boljši seks vedno pridejo prav. Zlasti tisti, ki so preprosti in hkrati učinkoviti. Naslednjih pet nedvomno gre upoštevati.

Ne razmišljate

Če boste preveč razmišljali, kako ste videti, kaj in kako početi, ter se obremenjevali s tem, kako vas vidi tisti, s katerim delite posteljo, v seksu ne boste uživali. Pomembno se je prepustiti trenutku in se ne obremenjevati z nepomembnimi stvarmi.

Brez komunikacije ne gre

Uporabite vse načine komunikacije. Poslušajte in si dovolite biti slišani, spremljajte odzive partnerjevega in svojega telesa ter odkrito povejte, kaj vam je všeč in kaj vam ni. Prav tako odkritost pričakujte tudi od druge strani.

Imejte realna pričakovanja

Ne pričakujte, da bo seks vedno odličen. Ne bo.

Uporabljajte igračke

V tem ni nič slabega. Novosti v postelji so vselej dobrodošle in dodatna stimulacija vedno pride prav.

Poljubi so ključni

Veliko parov zanemarja pomen poljubov, a prav ti so pot do popolnega intimnega akta. Z jezikom ali brez, z romantičnim grizljanjem, pred seksom, med njim in po njem, moči poljubov nikoli ne smete zanemariti.