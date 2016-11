Pet dokazov, da je seks res koristen za kožo in lase

Pozabite na take in drugačne pripomočke, ki naj bi zagotavljali lepo ter mladostno kožo in sijoče lase. To je mogoče doseči na mnogo prijetnejši način. In sicer s skokom med rjuhe. Ne verjamete? Oglejte si pet dokazov, da je telesna ljubezen res prijazna lepoti.

Zagotavlja sijaj

Tako kot vsaka fizična aktivnost tudi seks spodbuja pretok krvi, s tem pa se poveča dotok kisika v kožo in druge organe. »S spodbujenim pretokom se videz kože izboljša, polt postane bolj sijoča in gladka,« pravi ameriški dermatolog Joel Schlessinger. Kar je pri tem najboljše: posledice tega trajajo kar nekaj ur.

Koža je videti mlajša

Stres sodi med največje sovražnike lepe kože. Stresni hormoni, med njimi kortizol, so neposredno povezani z nastankom gub, je prepričana klinična psihologinja Elizabeth Lombardo. Redna spolna aktivnost pa ne odpravlja le zoprne napetosti, temveč tudi negativne posledice, ki jih ta pusti na koži, zlasti če med njo dosežete orgazem. Med njim se namreč sprošča estrogen, ki spodbuja nastajanje kolagena, končni rezultat pa je bolj gladka koža. Ob tem fizična aktivnost spodbuja nastajanje rasnega hormona, ki prav tako zagotavlja bolj elastično polt.

Nohti in lasje bodo močnejši

Ne samo na kožo, seks pozitivno vpliva tudi na lase in nohte. »Študije kažejo, da spolna aktivnost omogoča lažjo absorpcijo in presnovo hranljivih snovi v telesu,« pravi Schlessinger. In boljši kot je izkoristek vitaminov in mineralov, lepši so nohti in lasje, učinek pa je dolgoročen.

Ustnice so polnejše

Povečan pretok krvi skozi organe zagotavlja tudi lepše ustnice. »Spolna aktivnost spodbudi bitje srca, s tem se poveča pretok krvi, zato so lepše in zapeljivejše tudi ustnice,« pravi dermatolog.

Boljši spanec

In največji pozitiven učinek: izboljšan spanec, ki vodi k bolj svežemu in lepšemu videzu zjutraj ter ves dan. Zasluga za to gre oksitocinu, hormonu sreče in dobrega počutja. »Ta hormon, imenovan tudi hormon nežnosti, se v možganih sprošča prav med seksom,« pravi plastični kirurg Nicholas Sievek in dodaja, da je zaslužen za prijetno utrujenost, sproščenost in dober spanec po orgazmu, to pa se seveda zjutraj pokaže na lepi koži.