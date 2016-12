Pet bolezni, ki jih lahko dobite s poljubom

Neštetokrat ste že prebrali, da so poljubi zdravi. Z izmenjavo sline se ne krepi le odpornost, ampak se med srečanjem ustnic krepijo tudi obrazne mišice, da o prijetnem počutju, ki ga prinašajo ti izrazi ljubezni, ne govorimo. A tako kot vsaka stvar v življenju imajo tudi poljubi temno plat. Prav z njimi se namreč prenašajo nekatere bolezni, s katerimi se lahko ob strastnem stiku z jezikom okužite že samo v desetih sekundah. Oglejte si pet najpogostejših in naj vas potolažimo: vse so ozdravljive.

Katero koli obolenje dihal

Naj bo gripa, prehlad, viroza. Vse bolezni, ki se širijo kapljično, se prenašajo tudi s poljubi.

Mononukleoza

Bolj znana je pod imenom bolezen poljuba. Najpogosteje jo povzroča virus epstein-barr, nakazujejo pa jo močna utrujenost, izčrpanost in simptomi, ki spominjajo na gripo. Najdovzetnejši so zanjo ljudje, stari od 15 do 30 let.

Okužba z virusom herpesa simpleks tipa ena

Gre za virus, ki sproži pojav herpesa na ustnicah ali kjer koli drugje na obrazu. Najpogosteje se prenaša s poljubi pa tudi z okuženim priborom, s kozarcem, kihanjem kašljanjem in z okuženo hrano.

Okužba s citomegalovirusom (CMV)

Še en virus iz družine herpes. Organizem se običajno z njim lahko bori in je prisoten v telesu mnogih, okužba pa se razvije, kadar odpornost upade. Tedaj naraste telesna temperatura ter se pojavijo utrujenost in bolečine v mišicah, redko sicer pride do vnetja pljuč in težav z vidom.

Okužba s streptokokom skupine A

Povzroča pordelo in pekoče žrelo, bolečine pri požiranju, zvišano telesno temperaturo, glavobol, bruhanje, slabost. Okužbo je treba zdraviti z antibiotiki, sicer lahko privede do vnetja pljuč.