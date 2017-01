Osem stvari, ki vam pokvarijo užitek pri seksu

1 Pomanjkanje osebne higiene



Če ne boste poskrbeli zase, da boste čisti, dišeči in urejeni, se nič ne čudite, če vas bo partner oziroma partnerica zavračala. Seksati z nekom, ki ne poskrbi za to, da ima urejene dlačice na intimnih predelih, in ki ne diši najbolj prijetno, je namreč vse prej kot privlačno in vzburljivo.



2 Hitenje do vrhunca



Pravijo, da je za lepe stvari potreben čas, in tudi pri seksu je tako. Če boste hiteli do cilja, boste zamudili vse lepe trenutke, ki so še posebno za ženske zelo pomembni. Vzemite si dovolj časa za predigro ali pa jo vsaj učinkovito obvladajte, kadar se vama mudi.



3 Slaba komunikacija



Nekomunikacija je vir številnih težav, tudi slabega seksa. Če ne bosta komunicirala, namreč ne bosta vedela, kaj vama ustreza in kaj ne, zato tudi užitek ne bo popoln. Da bi se slabemu seksu izognila, se lahko že vnaprej pogovorita o svojih željah, kar vaju bo le še bolj povezalo, govorita pa tudi med seksom, saj je to idealni trenutek, ko lahko pokažeta drug drugemu, kaj vama je všeč.



4 Tišina



Tako kot ni dobro, da partnerju ne zaupate, ko vam je kaj všeč oziroma ko vam kaj ni všeč, ni dobro, da ste med seksom ves čas popolnoma tiho in si še dihati skoraj ne upate. To je neprijetno in tudi dolgočasno, zato ne skrivajte vzdihov ugodja in naj vam ne bo nerodno partnerju na uho zašepetati kaj vročega. Verjemite, tako bo seks še boljši.



5 Pasivnost



Mišljenje, da je le moški tisti, ki mora prevzeti pobudo za seks, je preživeto. Ženske lahko za spremembo vzamejo vajeti v svoje roke in videle bodo, da bo to partnerja še bolj vzburilo, saj tudi moškim prav prija, če kdo dominira nad njimi.



6 Izogibanje orali



Če si s partnerjem zaupata, se imata rada in skrbita za higieno, potem ni nobenega razloga, da oralnega seksa ne bi izvajali. Če imate do tega odpor, pa se vprašajte, zakaj je tako, in poskusite odpraviti meje. Oralni seks namreč ni prav noben bavbav, ampak skoraj obvezen del spolnosti.



7 Sram pred goloto



Če je med vama dobra kemija in se imata rada taka, kot sta, potem je skrivanje golega telesa v temi popolna neumnost. Prej ali slej se bo eden od vaju temu uprl in po možnosti začel zavračati seks. Raje sklenite premirje s svojim telesom ali naredite kaj, da se boste počutili bolje. To bo namreč dobro tudi za vaše življenje na splošno.



8 Primerjanje



Če boste partnerja oziroma partnerico primerjali z bivšim oziroma bivšo, ste lahko prepričani, da vaš seks ne bo dolgo trajal ali se sploh ne bo več zgodil. Najverjetneje pa ne bo dolgo trajala niti vaša zveza. Ste prepričani, da ste že preboleli nekdanje razmerje?