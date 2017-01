Osem stvari, ki jih zreli moški ne pričakuje od svoje drage

Ste se kdaj vprašali, kdaj ljudje dosežejo zrelost in kaj to pravzaprav pomeni? Zadeva je dokaj individualne narave. Nekateri so zreli pri šestnajstih, drugi nezreli ostanejo tudi v svojih štiridesetih. Leta torej niso merilo, je pa zato vedenje. Poglejte, kako se v razmerju obnaša čustveno stabilen in zrel moški ter predvsem, česa nikoli ne pričakuje oziroma zahteva od ženske, ki jo ljubi.

Nikoli ne bo zahteval, da bi se njemu na ljubo spreminjali

Če vas resnično ljubi pomeni, da vas povsem sprejema tako, kot ste, zato nikoli od vas ne bo pričakoval, kaj šele zahteval, da bi se njemu na ljubo spreminjali. Ne z vidika značajskih lastnosti ne vaše zunanjosti.

Pred njim vam ničesar ni treba skrivati, pa vendar ne o vsem poročati

Zato, ker vam zaupa in spoštuje vašo zasebnost. Prav tako vam nikoli ne bo dal razloga, da bi dvomili o njem. Vzajemno spoštovanje in brezpogojno zaupanje sta pri njem samoumevna.

Ne bo pričakoval, da bi težave reševali sami

Ne zato, ker bi menil, da tega niste sposobni, temveč, ker se zaveda, da so stvari veliko lažje premagljive v dvoje. Vedno vam zato stoji ob strani, nanj se lahko v vsakem trenutku naslonite.

Ni ga sram pokazati svoje nežne plati

Moški so velikokrat čustveno zaprti. A ne tisti, za katere bi lahko rekli, da so zreli. Teh čustev ni sram ali strah pokazati, ne glede na to, kakšna so. Zanje tudi jok ni znak šibkosti, prav tako svojo drago brez težav v javnosti objamejo in poljubijo ter na takih malenkostih gradijo zdrav odnos.

Ni razsipen

Obstajajo moški, ki zapravljajo več, kot imajo. V želji čim bolj se izkazati ne razmišljajo o jutrišnjem dnevu. Tisti, ki so zreli, tega ne počnejo. Zmernost je njihova vrlina, ki se kaže na vseh področjih, tudi finančnem.

Zanj ste vedno na prvem mestu

Vsak moški ima prijatelje, s katerimi rad preživlja čas. A pravi bo vedno na prvo mesto postavil svojo izvoljenko in družino. Ne zato, ker je copata, temveč, ker ima jasno določene prioritete.

Ima vedno čas za svoje starše

Zanje skrbi in jih spoštuje, a nikoli ne bi dovolil, da bi vplivali na njegov intimni odnos. Tu zna postaviti meje.

Nikoli vas ne bo udaril

V vsakem odnosu pride tudi do težav. Zrel moški jih zna reševati brez fizičnega in psihičnega nasilja, ki v nobenem primeru nista dovoljena, kar on dobro ve.