Osem stvari, ki ga med seksom povsem obnorijo

Težko je posploševati in trditi, da vse moške v postelji podžgejo iste stvari. To preprosto ne drži, saj še kako velja rek, da imajo vsake oči svojega »malarja«. Lahko pa rečemo, da so malenkosti, ki jih opazi večina. Med te nedvomno sodi teh osem.

Samo spodnje hlačke

Nič ni bolj seksi kot skoraj golo žensko telo. Torej tedaj, ko se začne akcija, na sebi pustite spodnje hlačke. To, da jih mora on umakniti, v njem prebuja občutek, da počne nekaj prepovedanega. Poleg tega so stvari, za katere se mora malo potruditi, vselej najbolj zanimive.

Njegova majica

Vi v njegovi preveliki majici ali napol razpeti srajci, pod njo pa ničesar. Vroče!

Seksi spodnje perilo

Čipka je vselej dobra izbira za seksi spodbudo. Pa naj bo modrček, spodnje hlačke ali samostoječe nogavice. Lahko tudi vse to v kompletu.

Brazilke

Preproste stvari so velikokrat tiste, ki prinašajo največje užitke. Brazilke z visoko izrezanim delom na zadnjici nedvomno sodijo med detajle, ki jih vsak junak opazi in občuduje.

Ozka majica

Ozka majica brez modrčka, pod katero se jasno rišejo bradavičke. Le komu ne bi zameglila razuma?

Svila

Dotik svile na koži. Kaj bi lahko bilo boljšega? Pa naj bo svileno spodnje perilo, svilene rjuhe ali svilen negliže.

Pižama

Običajno je ne dojemamo kot seksi oblačilo, a lahko je prav taka. Zlasti če se v njej počutite seksi.

Samozavest

Golo telo je samo golo telo. In obleka na njem samo obleka. A če ste v tistem, kar imate na sebi, samozavestni, ste seksi tudi v njegovih očeh. Pa čeprav nosite običajne bombažne spodnje hlačke.