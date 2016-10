Osem spolnih navad srečnih parov

Seks je ključna sestavina zdravega razmerja. »Je nekaj, česar večina ne počne s komer koli in zato predstavlja tisto, kar intimni odnos ločuje od drugih,« pravi klinična psihologinja Ursula Ofman. Toda pomembna je kakovostna spolnost, ki je značilna za uspešne pare. Kaj oni počno drugače?

Verjamejo v svojo seksualnost

»Ena ključnih spolnih navad srečnih parov je prepričanje partnerjev, da sta drug za drugega privlačna in poželjiva,« pravi Ofmanova. Samozavest vzajemno krepi poželenje. Zavedanje lastne seksualnosti in spolne privlačnosti je bistvenega pomena.

Ne podcenjujejo drobnih stvari

Srečni pari ne potrebujejo veliko, da bi stvari ohranjali vroče. »Preprost telefonski klic v času kosila in besede, ki povedo, da ga pogrešate, ali seksi sporočilo vplivajo na dogodke ob srečanju zvečer, ko se oba vrneta domov. Seveda so tu še vsakodnevni naključni dotiki, ki ne vodijo vedno v seks. Držanje za roke med sprehodi, topel objem in podobna dejanja krepijo povezavo, kar se kaže tudi v spolnem življenju,« je prepričana zakonska terapevtka Madeleine Castellanos.

Osredotočeni so na pozitivno

Srečni pari velik poudarek namenjajo tistemu, kar jih pri partnerju in njegovem obnašanju osrečuje. Partnerja raje hvalijo, kot kritizirajo. »Pozornost, namenjena prijetnim stvarem, je značilna za tiste, ki se lahko pohvalijo s kakovostnim spolnim življenjem in intimnim takšnim razmerjem,« je prepričana spolna terapevtka Jane Greer, ki dodaja, da včasih veliko spremembo v odnos prinašajo že preproste besede: »Všeč mi je bilo, ko sva skupaj počela nekaj.« Četudi to ni bilo povezano s spolnostjo, posredno zelo vpliva nanjo.

Vzamejo si čas za seks

V novem razmerju čas za seks sploh ne povzroča težav. Vedno ga je mogoče najti, kasneje pa to nekako zvodeni in spolnost se umakne drugim zadevam. Ker to na razmerje ne vpliva najbolje, si srečni pari zanj vedno vzamejo čas. Če ne gre drugače, tudi tako, da ga načrtujejo oziroma se zanj potrudijo drugače. Da le ne izgine iz življenja.

Fantazirajo

Naj svoje poredne misli drug z drugim delijo ali fantazije ohranjajo samo v svojih mislih, srečni pari se jih ne sramujejo in puščajo domišljiji prosto pot. »Fantaziranje je čudovit način za spodbujanje bitja srca in krepitev libida ter strasti,« je prepričana Castellanosova. »Tudi sami se ne bojte zadev malce potisniti čez mejo. V svetu domišljije ni prostora za sodbe in obsojanje.«

Ne izvajajo preveč pritiska nase in na partnerja

Seveda bi bilo krasno, če bi bilo razmerje vedno podobno filmski romanci: v strasti drug z drugega strgata oblačila, med dejanjem sta videti čudovito in oba doživljata en orgazem za drugim. A v resničnem življenju seks ni vedno tak in to je povsem sprejemljivo. »Srečni pari niso pod stalnim pritiskom, da mora odnos vedno biti spektakularen,« pravi Ofmanova. Težnja k popolnosti zadeve le še poslabša, zlasti če se na spolnem področju nakazujejo težave. Včasih je seks povprečen, včasih celo slab. Pomembno je, da fizični stik vzdržujeta in si s pogostimi odnosi zagotovita več možnosti za noro izkušnjo ter ne obupata, kadar zadeve ne potekajo ravno po načrtu.

Vedno so odzivni

To ne pomeni, da se partnerja seksu predajata tudi, kadar enemu od njiju ni do tega. Pomeni pa, da upoštevata želje in potrebe drug drugega, sta razumevajoča in znata poiskati kompromis. Preprosto ne rečeta samo ne, znata pa ob neusklajenem libidu pokazati, da ne gre za zavračanje partnerja, ampak to pomeni, da le ni pravi čas.

Seks zanje ni obveznost

Nič ne ubija spolnosti bolj kot dejstvo, da se ji eden od partnerjev predaja samo zato, da bi ustregel drugemu. Srečni pari vedo, da je seks ključna, ne pa edina sestavina zdrave zveze, zato znajo privlačnost izkazovati tudi drugače. Skupaj raziskujejo nove dimenzije telesnih dotikov in erotike, vzajemno odkrivajo, kaj je drug drugemu všeč, se o spolnosti pogovarjajo in upoštevajo želje partnerja, kar vodi v kakovosten odnos na vseh ravneh.