Osem naravnih receptov za boljšo spolnost in plodnost

Ljudje so si tegobe že nekdaj lajšali s pripravki iz zdravilnih rastlin, ki naj bi vplivali na spolne funkcije, spodbudili željo po seksu, povečali vzdržljivost in plodnost, obenem pa naj bi pomagali uravnotežiti hormone. Predstavljamo vam nekaj receptov, s katerimi lahko izboljšate svoje spolno življenje.



1 Zmes za potenco



V steklen kozarček nalijte nekaj medu, dodajte sveže nariban ingver, žlico suhega rožmarina in tri zvrhane žličke mletih orehov. Zmes nekaj dni pustite na sobni temperaturi, nato pa jo naslednjih nekaj dni zjutraj in zvečer zaužijte po enožlico.



2 Koriander za boljšo erekcijo



Kdo bi mislil, da vam lahko začimba postavi življenje oziroma korenjaka pokonci? Koriander pospeši pretok krvi v genitalijah, a da bi ga bilo lažje uživati, ga kombinirajte z medom? trikrat na dan?li?ko zmletega koriandra zme?ajte z?lico medu in pustite, da se vam raztopi v ustih.



3 S konopljiko do lažje zanositve



Navadno konopljiko (Vitex agnus-castus) lahko dobite v obliki tablet ali čaja v spletnih trgovinah ali v trgovinah z zdravo prehrano. Pred uporabo se je dobro posvetovati s tistimi, ki se na uporabo teh pripravkov spoznajo oziroma upoštevajte navodila za uporabo. Sicer pa boste z ustrezno uporabo navadne konopljike uravnovesili svoje hormone in izboljšali možnost za zanositev.



4 Bazilika in kopriva povečujeta potenco



Še en odličen pripravek za boljšo potenco je čaj, ki vsebuje me?anico koprive in bazilike: v večji posodi zmešajte eno zvrhano jušno žlico bazilike, koprive in žetraja ter mešanico prelijte s tremi decilitri vrele vode. Počakajte četrt ure ter precedite, da odstranite zelišča in vam ostane le?isti?aj. Osladite ga z medom in zaužijte trikrat na dan pred vsakim večjim obrokom.



5 Avokado kot afrodiziak



Avokado ni le zdravo živilo, ki vsebuje veliko hranil, od magnezija in zdravih ma??ob do vitamina E, ampak je tudi dober afrodiziak, ki vas bo spodbudil k seksu. Uživate ga lahko na različne načine, eden bolj slastnih pa je omaka ali namaz, imenovan guacamole. Pripravite ga tako, da izluščite meso avokada, ga zmeškate in mu dodate manjši sesekljan česen,žličko limetinega soka ter ščepec soli. Vse skupaj dobro premešajte in zaužijete na kruhu ali krekerjih.



6 Čaj iz peteršilja izboljša erekcijo



Če želite izboljšati svojo erekcijo, uživajte čaj iz peteršiljevega semena, ki pospešuje širjenje krvnih žil. Potrebovali boste eno zvrhano čajno žlico peteršilja, da ga prelijejte s skodelico vroče vode. Mešanico odcedite, osladite in zaužijte. Priporo?eno je, da ga pijte trikrat na dan po eno skodelico.



7 Ginko za boljši seks



Če iz kakršnih koli razlogov ne seksate tako dobro, kot bi lahko, na primer jemljete antidepresive, ki imajo stranske učinke na spolnost, vam ginko te težave lahko ublaži, saj pospešuje cirkulacijo krvi, kar vpliva na boljšo reakcijo, na splošno pa povečuje željo po seksu. Priporočeni dnevni vnos je od 60 do 120 miligramov.



8 Bazilika za večji libido



Želite prebuditi ali povečati svoj spolni nagon? Poskusite baziliko, ki jo lahko uživate na različne načine oziroma lahko iz nje pripravite tudi čaj. Zvrhano čajno žličko bazilike prelijte z vrelo vodo, počakajte deset minut, mešanico prelijte skozi cedilo, osladite in zaužijte. Če želite doseči pravi učinek, jo uživajte vsaj trikrat na dan.