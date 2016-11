Osem manj znanih dejstev o moških in seksu

Splošno prepričanje je, da so moški vedno za seks in da je ta zanje vselej vsaj dober. A to sta le dva, z njihovo seksualnostjo povezana mita, ki sta daleč od resničnosti. »Vedno govorimo o razliki med moško in žensko seksualnostjo, a menim, da glede tega velikokrat pretiravamo,« pravi Abraham Morgentaler, direktor klinike za moške iz Bostona ter klinični profesor urologije na medicinski šoli Harvard, ki je v svojem 25-letnem delu iz takih in drugačnih zagat pomagal že številnim pripadnikom močnejšega spola ter razbil nekaj z njihovo spolnostjo povezanih najpogostejših mitov. To pa so resnice.

Moški lahko in tudi igrajo orgazme

»V svojem raziskovalnem delu sem spoznal moškega, ki je redno igral orgazme, in težava je nastala, ker resničnega ni bil sposoben doseči,« je povedal profesor in dodal, da igranje orgazma pri moških ni nobena redkost. Če med spolnim odnosom uporablja kondom, tudi ne težava. Ta sicer nastane, kadar par kondoma ne uporablja, a ob vseh tekočinah tam spodaj je tudi v tem primeru težko ugotoviti, da nekaj manjka.

Dokaz ni vedno prisoten

Moški orgazmi so povezani z izlivom, a ta ni vedno prisoten. Tako imenovani suhi orgazem je najpogostejši pri sladkornih bolnikih. Pri njih lahko semenska tekočina zaide v mehur ter se izloči kasneje z uriniranjem. Tudi pri moških, ki so bili deležni posegov na prostati, je mogoče, da ne pride do izliva.

Igrajo iz istih razlogov kot ženske

Po pričevanju večine Morgentalerjevih pacientov je osnovni razlog za njihovo igranje orgazmov enak kot pri ženskah: ker čutijo, da ga ne bodo doživeli. Morda je za to krivih nekaj preveč kozarčkov, morda napetost, morda so posredi zdravila ali depresija. »Velja enako kot za ženske. Nočejo namreč, da bi ona imela občutek, da njena izvedba ni dobra ali da zanj ni več privlačna. Lahko bi torej rekli, da oba spola igrata iz dokaj nesebičnih razlogov.«

Tudi mlajše pestijo težave z erekcijo

Ne le tisti, ki so že zakorakali v 40., tudi mlajši so dovzetni za težave z erekcijo. »Vsi moški imajo veliko s spolnostjo povezanih težav,« pravi Morgentaler. Tiste z erekcijo niso nobena redkost. Ob tej se približno 20 odstotkov moških pogosto sooča še s prezgodnjim izlivom.

Niso vedno za

Mit, da so moški vedno za, je eden najpogostejših in najzmotnejših. Morda so vedno za pri 18-ih, ko pa se nakopičijo številne obveznosti, tudi pripravljenost za spolno akcijo usahne. To je povsem normalno: preobremenjenost, stres, utrujenost, medicinska stanja in še mnogi drugi dejavniki tako pri ženskah tudi pri moških vplivajo na spolno željo. In prav nič neobičajnega ni, če seksa včasih ne predlaga ali ga celo zavrne.

Zanje je pomembno zadovoljstvo drage

Tudi to, da so moški v postelji sebični, je zgolj mir. Pogosteje kot na svoje so osredotočeni na užitke svoje partnerice. Vedno kadar so prisotna globoka čudaštva ali želja po tem, da bi ga vzljubila, bo več pozornosti kot svojemu namenil njenemu užitku, saj se hoče izkazati kot dober ljubimec.

Negotovi so glede izvedbe

Še en dokaz, da se moški in ženske ne razlikujejo tako močno. Tako glede erekcije kot izvedbe in njenega orgazma se obremenjujejo v tolikšni meri, da včasih v resnici odpovedo. Zlasti če niso prepričani, ali ona orgazme v resnici doživlja ali jih samo igra. Prav zato seksolog vsem ženskam polaga na srce, naj ne lažejo, kadar jim kaj ne odgovarja, in naj odkrito pohvalijo, kadar on zadeve počne prav. Prav pohvala bo gradila njegovo samozavest in s tem pripomogla k boljši izvedbi.

Morda je vaš libido močnejši od njegovega

Po besedah Morgentalerja družba doživlja velik seksualni preobrat. Ženske so veliko liberalnejše in odkritejše ter si upajo prositi za tisto, kar si želijo. Tudi kar zadeva spolnosti. To je zagotovo pozitivno. In prav na podlagi tega je mogoče porušiti še en mit, in sicer, da je libido moških močnejši od ženskega. V resnici to ne drži. Libido nežnejšega spola je lahko prav tako močan ali celo močnejši kot spolna želja moškega. Tako je bilo najbrž vedno, res pa je, da si one tega včasih niso upale povedati ali pokazati.