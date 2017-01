Osem dokazov, da vas vara

Včasih se prikrade občutek, da partner ni zvest, a se želite, preden se z njim soočite, o tem prepričati. V resnici ni mogoče z gotovostjo trditi, da za vašim hrbtom počne nekaj, kar se ne spodobi, a vendar obstajajo znaki, ki ne obljubljajo najboljšega scenarija. Poglejte si osem takšnih.

Nenadno spremenjene navade s telefonom

Če prej ni bil ravno zagret pisec sporočil, nenadoma pa si z nekom zavzeto dopisuje, je to sumljivo. Še bolj, če si dopisuje ob nenavadnem času in na nenavadnih krajih. Več kot očitno, da vam nekaj skriva, je, če to počne v kopalnici ali zgodaj zjutraj ter pozno ponoči zre v telefon in je glede tega, kdo je na drugi strani, na moč skrivnosten.

Nenadoma se spremeni njegov okus za glasbo

Glasba, ki jo posluša, ni nenavadna in vam je celo všeč, res pa je, da takšne zvrsti prej nikoli ni bilo niti v njegovem širšem izboru. Tu ne gre samo za glasbo, temveč tudi za filme, knjige, serije in celo hobije. Morda zato, ker je v fazi, ko želi spremeniti življenje ali okus prilagaja novi ljubezni. Upravičeno ste lahko sumničavi, če svojih novih zanimanj ne deli z vami.

Drastično spremeni videz

Velike spremembe videza so običajne na življenjskih prelomnicah. Povedano drugače: ob okroglih osebnih obletnicah oziroma tedaj, ko se začne novo razmerje. Če si je priskrbel nova oblačila, od spodnjega perila do hlač in plašča, pa to ni povezano z zdravjem, ste lahko v skrbeh.

Dolgo ostaja v službi in skriva svoje finance

Ostajanje na delu pozno v noč je značilno za tiste, ki skrivajo razmerje. Prav tako tudi nenadoma povišani izdatki. Če ob tem še skriva svoje bančne izpiske in vam za nobeno ceno noče posoditi plačilne kartice (kar prej nikoli ni bila težava), se najbrž resnično nekaj dogaja.

Njegova čustva nihajo

Tiste, ki prešuštvujejo, pogosto razjeda slaba vest, kar se kaže v hitrih spremembah razpoloženja. V enem trenutku je sladek in prijazen, v naslednjem vas obtožuje nečesa, za kar sploh niste krivi, in namenoma začenja spore. Največkrat zaradi občutka krivde in tudi zato, da bi lahko upravičeno besen odvihral skozi vrata v naročje nove ljubezni.

Obnaša se povsem drugače

Vedno je sovražil telovadbo, zdaj je vsak dan v telovadnici, nekoč obvezni vikendi v dvoje pa so postali vikendi, ki jih preživlja po svoje. Prav tako je v postelji zelo dejaven ali pa je povsem izgubil zanimanje. Vse te nenadne spremembe ne obetajo nič prijetnega.

Je zelo skrivnosten

Spremenil je geslo na računalniku, kodo na telefonu in drugih igračkah, ki ste jih prej lahko nemoteno uporabljali. Za to ima nedvomno razlog, ki vam ne bo všeč.

Šesti čut vam ne da miru

Včasih preprosto čutite. Ne vidite ničesar, ne opazite ničesar, a šesti čut vas glasno opozarja, da nekaj ni tako, kot naj bi bilo. Najboljše bo, da se soočite z njim in odkrijete, kaj se dogaja. Boljše prej kot kasneje.