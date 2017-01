Osem dobrot za boljše spolno življenje

Reklo, da gre ljubezen skozi želodec, je staro toliko kot neskončno iskanje živil, ki vplivajo na spolno moč. Kajti v resnici obstajajo takšna, ki zaradi svoje sestave spodbudno vplivajo na organizem in prispevajo k boljšemu spolnemu življenju. Poglejte osem takšnih, ki resnično pomagajo.

Ostrige

Te školjke imajo veliko cinka, ta pa spodbuja nastajanje testosterona, hormona, ki je pomemben za spolno moč in libido. Prav zato že stoletja veljajo za afrodiziak.



Tartufi

Zaradi intenzivnega vonja imajo med afrodiziaki prav posebno mesto. Vsebujejo androsteron, feromon, ki ga izločajo tudi samci svinj, kadar želijo samice spodbuditi k parjenju. Te snovi podobno vplivajo tudi na moške in ženske.

Fige

S prehranskega vidika vsebujejo magnezij, ki je potreben za nastanek spolnih hormonov. Ti nadzorujejo libido in ga krepijo. Prav tako fige že po obliki spominjajo na ženstvenost in plodnost, zaradi veliko sladkorjev pa so energijsko bogate.

Mandlji in orehi

Lupinasti plodovi so odlična hrana za možgane, spodbujajo pa tudi spolno slo, za kar so zaslužne zlasti beljakovine v njih. Priporočljivi so za vse, ki imajo težave z neplodnostjo, saj vsebujejo veliko selena in zdravih maščob, ki pozitivno vplivajo na zdravje reproduktivnih organov.

Šparglji

Tudi te že stoletja spremlja sloves afrodiziaka, vsebujejo namreč niz kemičnih snovi, ki spodbujajo spolno željo. Med njimi sta magnezij in kalij, ki spodbujata nastajanje spolnih hormonov. Zaradi vitamina A izboljšujejo tudi spolni nagon.

Avokado

Že Azteki in Maji so ga uživali za povečanje spolne moči. Vsebuje vitamin D, ki zagotavlja energijo, poleg tega pa še maščobe omega 3 in je priporočljiv pri težavah z erektilno disfunkcijo.

Lubenica

Priljubljena je poleti in je dobra za hidracijo ter tudi za boljše spolno življenje. Vsebuje citrulin in likopen, antioksidanta, ki pripomoreta k sproščanju krvnih žil in s tem omogočata boljši pretok krvi v spolne organe, zato je upravičeno imenovana naravna viagra.

Sladki krompir

Batata ali sladki krompir je bogat z betakarotenom, vitaminoma C in A ter železom in kalijem. Vsi ti spodbujajo pretok krvi in tako lajšajo vzburjenje, vitamini v njem pa hkrati spodbudno vplivajo na plodnost.