Orgazmično

Anatomija človeškega telesa je pravi fenomen, zato je tudi doživljanje različnih občutij lahko naravnost čarobno, edinstveno. Tudi orgazem je pri vsakem posamezniku drugačen, nekateri ga lahko doživljajo tudi samo v mislih, drugi med telovadbo, tretji samo med spolnostjo. Moški celo brez ejakulacije.



Tako razkriva britanska kolumnistka in svetovalka Tracey Cox, ki je v svojih delih strnila tudi številne zanimive podatke o spolnosti in doživljanju vrhunca. Pa si poglejmo. Moški doživljajo orgazem povprečno trikrat pogosteje kakor ženske, je odkrila ameriška študija. Številne ženske imajo pri tem težave. Izjema so istospolno usmerjene ženske, ki doživljajo orgazme tako pogosto kakor moški! Ti lahko dosežejo vrhunec tudi brez ejakulacije, zgodi pa se lahko tudi ejakulacija brez orgazma. Strokovnjaki pojav pojasnjujejo takole: orgazem se dogaja v možganih, ejakulacija pa je organski proces, ki je posledica krčenja določenih mišic.



Deset odstotkov žensk lahko doseže vrhunec med telovadbo. Pri spolnem užitku je ključna tudi oddaljenost klitorisa od vagine: če je ta krajša od širine prsta, je večja verjetnost, da se bo ščegetavček vzburil med samim odnosom, kar povečuje možnost za vaginalnih vrhunec. Študije tudi kažejo, da trije odstotki žensk doživijo orgazem med porodom! Vrhunec deluje na možgane kakor heroin, kar je potrdila slikovna diagnostika možganov. Takrat se namreč prebudijo isti živčni prenašalci, torej tisti, ki so povezani z občutki olajšanja, užitka in sprostitve. Orgazmi se s staranjem krepijo in so čedalje prijetnejši, preprosto zato, ker z zrelostjo bolje spoznavamo svoje telo in si znamo ugoditi. In še, orgazem je mogoče doživeti tudi po 90. letu! Rekordni orgazmi so osupljivi: leta 1966 je neka ženska dosegla 45 orgazmov med enim spolnim odnosom, pred leti so strokovnjaki iz Kalifornije našteli rekordnih 134 orgazmov pri neki ženski v eni sami uri – pri moških pa zgolj 16. Moški med vrhuncem ne morejo urinirati, ženske pa lahko, majhen odstotek ljudi pa lahko doživi spolno potešitev že med sanjarjenjem …