Od vljudnih osvajalcev do večnih spogledljivcev

Načinov zapeljevanja, ki jih moški in ženske uporabljajo pri osvajanju objekta svojega poželenja, je vsaj toliko kot zapeljevalcev. A pet je takih, ki med vsemi najbolj izstopajo. Se v njih najdete tudi vi?



1. Zadržani romantiki



Zadržani romantiki so bolj introvertirani in običajno flirtajo le s tistimi, ki so jim resnično všeč. Pri zapeljevanju se držijo stare šole, kar pomeni, da ženska pri zapeljevanju moškemu sicer zna pokazati, da ji je ta všeč, a prvega koraka ne bo storila, temveč bo to moral narediti on. Prav tako bo moral moški biti tisti, ki jo bo pozneje poklical, jo povabil na večerjo, jo tudi plačal in sploh bil pravi džentelmen, če jo bo hotel osvojiti. Res je, da spoznavanje pri takih parih poteka počasneje in postopoma, a so zato takšne zveze pogosto uspešnejše in trdnejše.



2. Vljudni osvajalci



Pri vljudnih osvajalcih je pogosto težko oceniti, ali so le prijazni ali vas zapeljujejo, saj to izvajajo tako vljudno, da jih je nemogoče razkriti. Težava je v tem, da so taki ljudje zadržani in pogosto nezaupljivi do drugih, saj si ne želijo biti prizadeti. Poleg tega so veliki romantiki in iščejo odnos, v katerem bodo s partnerjem iskreno čustveno povezani. Če vam je taka oseba všeč, si boste zanjo morali vzeti čas, saj se vam bo odprla šele takrat, ko vas bo bolj spoznala in vam zaupala.



3. Pretirano namigovanje na spolnost



So ljudje, ki človeka, ki pritegne njihovo pozornost, poskušajo osvojiti tako, da poudarijo svojo seksualnost – bodisi z besedami ali s fizičnim stikom. Ni jih težko opaziti, saj že v govor vpletajo žgečkljive besede, namigujejo na seks in se ljudi pogosto dotikajo. Ta način osvajanja nekatere odbija, saj se zdi, kot da gre osvajalcu bolj za seks kot za kaj resnejšega. A osvajalec se s tem ne obremenjuje preveč in se, ko vidi, da odziva ni, običajno umakne in si poišče nov objekt poželenja. Vztraja namreč le, če se resnično zaljubi.

4. Spogledljivci

Večni spogledljivci flirtajo vedno in povsod, saj večino flirtanja obvladajo do potankosti. Žal pa pri njih flirt ne vodi vedno tudi v ljubezen, ampak ga pogosto uporabljajo za to, da se počutijo pomembne, saj jim pozornost laska in dviguje samozavest. Resno mislijo le takrat, ko iz besed in globokih pogledov preidejo k dejanjem, kar pomeni, da jih je najverjetneje amorjeva puščica zares zadela. Takrat seveda znajo biti zelo vztrajni v osvajanju svojega plena. Čeprav se kaj hitro lahko zgodi, da pogledajo tudi čez plot.



5. Zaslepljeni romantiki



Zaslepljeni romantiki so tisti, ki si na moč želijo ljubezni in novega partnerja, zato bi storili vse, da bi ga tudi dobili. Zato v trenutku, ko spoznajo potencialnega partnerja, navežejo stik z njim in težijo k ustvarjanju intimnega ozračja, razmerje pa poskušajo hitro poglobiti tako, da človeku skoraj takoj zaupajo tudi najgloblje skrivnosti. Tudi zato so hitro prepričani, da so našli sorodno dušo, čeprav jim druga stran čustev sploh ne vrača toliko, kot se njim zdi. A žal za to, da spoznajo zmoto, potrebujejo čas ali nekoga tretjega, ki jih postavi nazaj na trdna tla.