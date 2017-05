Morda niste vedeli, a obstajajo tri vrste erekcije: refleksna, ki je posledica fizičnega stika, psihosomatska, ki je izraz avdiovizualne stimulacije, in nočna, do katere pride povsem spontano, so zapisali v publikaciji Journal of Sexual Medicine, kjer so razkrili še nekaj zanimivosti o moškem spolnem organu.

Pri večini ni raven

Ohlapen (mehak) penis čuva skrivnosti, ki se razkrijejo šele v erekciji. Tedaj se namreč izkaže, da je pri več kot 70 odstotkih moških blago ukrivljen. Najpogosteje v levo, če ga gledamo z vrha z moške perspektive. S tem ni nič narobe, dokler ne povzroča boleče erekcije in spolnega odnosa.

Ohlapen ali nabrekel

Kar zadeva velikost, ta v ohlapnem stanju ni kazalnik velikosti penisa v erekciji. Pri dveh tretjinah moških je nabrekel spolni organ za tri centimetre daljši od ohlapnega, pri nekaterih pa se med erekcijo podaljša tudi za pet centimetrov.

Vpliv kondomov

Kondomi dokazano vplivajo na erekcijo, a to ne velja za vse moške. Pri 80 odstotkih jo sicer res ovirajo, nezmožnost doseganja in vzdrževanja te pa je velikokrat povzročena zaradi vnetja prostate, slabega pretoka krvi in malo testosterona v telesu. Prav tako moški, ki pretiravajo z masturbacijo, pri uporabi kondoma med seksom v dvoje nimajo pravega občutka.

Cigarete in penis

Tobačni izdelki slabo vplivajo na vse organe, tudi na penis. Ta je zaradi kajenja krajši. Nikotin negativno vpliva na pretok krvi, ki je ključen za erekcijo. Študije so pokazale, da redno kajenje ali uživanj drog v kombinaciji s tobakom penis v življenju skrajšajo tudi za en centimeter.

Koliko erekcij?

Moški in ženski spolni organi imajo nekaj podobnosti, a tudi razlik. Moški so v resnici programirani za čim več erekcij, da bi ostali zdravi. Povprečen moški jih ima dnevno 11 in ponoči 9, v vsem življenju pa v povprečju 7200-krat doživi izliv.