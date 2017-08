Obožujejo žensko pobudo in odločnost

Laži in pretvarjanje so lahko za odnos razdiralni. Foto: Guliver/Thinkstock

Kar več je značajskih potez in navad, s katerimi je mogoče moškega za vedno prikleniti nase, je prepričana Tracey Cox. Vedno je dobrodošla ženska pobuda, redki so moški, ki bi zavrnili seksi povabilo! Ženska, ki vedno čaka na povabilo, svojemu partnerju sporoča, da z njim seksa zgolj zato, da mu ustreže, ne pa zato, ker bi si spolnosti želela tudi ona. Moškega bo razveselila tudi odprtost do novih zamisli: če ženska vsakokrat s posmehom, jezo ali celo gnusom zavrne predlog v postelji in se niti ni pripravljena pogovarjati o okusih med rjuhami, prav veliko upanja za uspeh ni.

Tista, ki zna odločno reči ne, ko ni pri volji za mečkanje, bo s svojo samozavestjo prav tako obnorela partnerja. Tiste, ki se vztrajno trudijo ustreči izbrancu, niso na najboljši poti. Moške navdušuje pestrost: z veseljem bodo preizkusili nove ideje v postelji in se prepustili vodenju, razveselili pa se bodo tudi partnerkine samozavesti in odločnosti, da dosežejo svoj zastavljeni cilj med rjuhami – in da to zmorejo tudi same!

Sramežljivost ni vedno najljubša poteza, raje imajo drzne, tudi tiste, ki se rade zagledajo v njihov spolni ud. To jim potrjuje, da niso v zadregi, če sta s partnerjem povsem gola. Pričakujejo tudi razumevanje, saj vendarle niso stroji: če je utrujen in je jasno, da bo erekcijo le stežka dosegel, je bolje, da ga partnerica pusti pri miru.

Zelo so hvaležni za oralni seks, brez skrbi, tudi sami radi oralno zadovoljijo izbranko! In všeč jim je, če jim partnerica pove, kaj ji je všeč; radi imajo pohvale, sprejmejo pa tudi kritiko, v upanju, da se bodo drugič odrezali bolje. Partnerico sprejemajo v vsakršni podobi, a vendarle jim polaska, če se uredi posebno zanje. In všeč jim je tudi, da v družbi pokažejo, da sta par, a diskretno.

Če je partnerica v postelji glasna, to sprejmejo kot kompliment, a če je preglasna, bodo začeli ugibati, ali se morda pretvarja! In da, zelo bi jih prizadelo, če bi izvedeli, da hlini orgazem. Iskrenost je pač temelj vsakega odnosa.