To o zvezi povedo skupni selfiji

Vsak pozna vsaj en par, ki na družabnih omrežjih neprestano objavlja skupne fotografije: midva na izletu, na morju, v hribih, na kavču, za mizo, na vrtu, na sprehodu in še bi lahko naštevali. Ti s tem svojim početjem niso le nadležni, temveč nove študije razkrivajo, da objavljanje skupnih sebkov oziroma selfijev skriva temno resnico o razmerju.

Negotovi in neprepričani

Strokovnjaki so namreč dognali, da pari, ki se stalno fotografirajo in svoje fotografije delijo s široko množico, niso srečnejši od onih, ki tega ne počno. V resnici so v zvezi negotovi, nad njo nimajo nadzora, svoje občutke pa skrivajo za posnetki ter druge (in tudi sebe) prepričujejo, da so skupaj srečni. To sicer ni presenetljivo, saj pari v zdravih zvezah ne občutijo nobene potrebe po tem, da bi se hvalili pred drugimi, in ne iščejo podpore ter potrditev v številu všečkov in komentarjev.

Zato: ko vam naslednjič ne bo ravno prijetno ob pogledu na srečen in nasmejan par, ki vsem dokazuje svojo srečo, nikar ne zapadite v depresijo. Stvari morda niso take, kot so videti na prvi pogled.