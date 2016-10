O čem se ne prepiramo

So stvari, o katerih se moški z ženskami ne bi smeli prepirati, ker gre za vnaprej izgubljene bitke in je torej škoda živcev. Če pa vas vseeno zamika, da bi ženski solili pamet, se nekaterih tem raje izogibajte.



Njen spol



Tudi če ste v sebi kot moški trdno prepričani, da ženske ne znajo voziti avta in da nimajo dobre orientacije, jim tega nikar ne omenjajte. Niti v sanjah, razen če radi izzivate prepir ali pa ne živite na tem planetu. Namesto da žalite nežnejši spol, ji priskrbite dobro aplikacijo na mobilnem telefonu, ki jo bo vedno pripeljala v vaš objem.



Njena eleganca



Čeprav ženske nenehno popravljajo videz svojih partnerjev, se vtikajo v njihov okus in jih pošiljajo k frizerju, moški teh privilegijev nimajo. Ženske se ne sprašuje, kako je oblečena, pa če gre za še tako nenavaden videz, ampak se ji vedno pokloni kompliment, da je najlepša na svetu in da nihče ne dosega njenega stila.



Njeno premoženje



Njen denar ni vaš denar, zato se ne vtikajte v to, koliko zapravi za čevlje in torbico, pa čeprav boste morali kdaj sami napolniti hladilnik, sicer boste ves mesec ob kruhu in vodi. Nekaj drugega je njen prispevek v družinski proračun, ki ne bo izostal, če ga ne bo namenila ravno čevljem in torbici.



Umetnost njenega kuhanja



Verjetno se še ni rodila ženska, ki bi vam skuhala takšno govejo juho kot vaša mama, ampak mamine kuhinje vendar ne morete primerjati z ženino, to je prvo in osnovno pravilo družinskega prehranjevanja. Drugo pa je, da ženino kuhinjo pohvalite, tudi če ne veste, kako boste jed prebavili. Če bosta lačna, ukrepajte tako, da jo povabite na večerjo.

Njena družba

Če o njenih prijateljih nimate povedati nič lepega, ste lahko kar tiho, ker gre za nedotakljivo temo. Morda so res čudni, morda vas njena prijateljica res ne prenese, ampak če boste težili, naj pretrga stike z njimi, ne boste dosegli ničesar. Če želite, da spregleda, bo to morala storiti sama, sicer pa ji povejte, kako lepo je, da imajo ljudje prav njo za prijateljico. Kako pa bi se počutili vi, če ne bi marala vaše družbe?



Njen bivši



Lahko je še tak cepec, a če gre za moškega, ki je njen bivši, ne opletajte z zlobnimi komentarji, ker ne boste dosegli ničesar, samo zaščitniška bo postala, tudi če bi bivšega sama najraje utopila v žlici vode. In, mimogrede, nikoli in nikdar svojih bivših partneric ne primerjajte z zdajšnjo.



Njeni sorodniki



Seštejte vse, kar smo povedali o njenih bivših in njenih prijateljih, pa boste dobili predstavo, kako se morate vesti do njene družine. Svojo družino lahko opravlja le sama, vi pa poskušate v vseh razmerah ohraniti mirno kri. Če se vam že kdaj kaj zareče, se hitro popravite, da niste mislili resno oziroma niste bili pri pameti.



Njen PMS



Osnova je, da se ga naučite prepoznavati, sicer boste vsak mesec dvomili o svoji prištevnosti in si razbijali glavo, kaj ste storili narobe, da se tako vede do vas. Lepo si označite dneve pred njeno menstruacijo in po njej in si ne pustite, da vam pride do živega, vsekakor pa se poskusite vzdržati komentarjev, da je zaradi PMS grozna. Ne pametujte, objem, poljub in košček čokolade bodo naredili svoje.