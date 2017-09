O čem sanjari vsaka druga ženska

Če se vam je kdaj porodila ideja, da bi seksali s katerim od svojih sodelavcev, še zdaleč niste edini. V Veliki Britaniji so izvedli študijo in dokazali, da pisarne prežema močna spolna energija. Izkazalo se je namreč, da 11 odstotkov zaposlenih žensk sanja o seksu z nadrejenim, 42 odstotkov zaposlenih pa si zamišlja vroče prizore s kolegi ali strankami. In to še ni vse: 30 odstotkov vprašanih je priznalo, da je svoje sanje že uresničilo.

Zakaj?

Zaradi spletnih omrežij, popivanja po koncu dela in službenih zabav. Temu se ne upirajo niti tisti, ki so v zvezah, kar 68 zaposlenih v britanskih podjetjih pa je samskih. »V primerjavi z drugimi evropskimi državami na Otroku delamo dlje in več, zato ni presenetljivo, da se v pisarnah oblikujejo takšni odnosi. Mnoga ljubimkanja se nato celo končajo z zakonom in v tem ni nič slabega,« je povedala ena od sodelujočih v anketi.

Seveda pa ni vse tako pravljično in pogosto pride do neprijetnega razhoda, kar otežuje komunikacijo in delo z nekdanjim ljubimcem, ponovno pa znova zgolj sodelavcem. V pisarnah začete zveze v povprečju trajajo približno 11 mesecev, le redki pa so srečneži, ki njihove sadove uživajo 18 mesecev ali več.

Mamljiv tudi sosed

Obstaja pa še ena pogosta fantazija, in to je seks z najbližjim sosedom. 62 odstotkov žensk je priznalo, da sanjarijo o njem, medtem ko o seksi sosedi razmišlja 71 odstotkov moških.