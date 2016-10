O čem moški najpogosteje lažejo

Zagotovo bi težko našli žensko, ki je ne muči noben kompleks, a tudi moški niso povsem brez njih. Poglejte, česa se največkrat sramujejo in o čem lažejo.

O letih

V najstniških letih z namenom, da bi osvojili srčno izbranko, kakšno leto dodajo, sčasoma pa se to spremeni in štirideseta hitro postanejo trideseta.

O višini

Eden največjih moških kompleksov je višina. O njej zato najraje molčijo ali se glede višine zlažejo. Zlasti tisti, ki jih narava ni obdarila s centimetri, se počutijo negotovo ob lepoticah z visokimi petami. Če je vaš dragi nekoliko nižje rasti, pozabite na vratolomne. Bolje se bo počutil ...

O zaslužku

Lepi avtomobili in dober zaslužek so sanje vsakega moškega. In če jim to ni dano, o tem sanjajo. Zato se včasih malce zlažejo glede tega, koliko v resnici steče na njihov transakcijski račun.

O kozmetiki in negi

Čeprav naj bi bila kozmetika žensko področje, vse več moških odkriva čare sijajne in dišeče kože, česar pa si ni mogoče zagotoviti brez pravih pripomočkov. Čeprav tega ne bi priznali, je večina že poskusila učinke kremice ali dveh.

O kilogramih

Teža je nekaj, o čemer naj bi brez sramu lagale ženske. A tudi moški pri tem niso izvzeti. Raziskave se pokazale, da jih 60 odstotkov kakšen kilogram vzame, 40 odstotkov pa je takšnih, ki ga doda.

O spolni dejavnosti

Spolna moč je močno orožje, zlasti med moškimi debatami. Prav zato je tedaj slišati marsikatero laž. Te so najpogosteje prisotne med samskimi junaki, ki med seboj glede spolnih izkušenj velikokrat tekmujejo in neredko pretiravajo.

O velikosti penisa

Tu so dodatna pojasnila odveč, saj je bil njihov spolni organ že od nekdaj dokaz moškosti. Čeprav velikost še ne pomeni kakovosti v postelji, kar lahko potrdi veliko žensk, so oni še vedno prepričani o nasprotnem. In seveda kakšen centimeter dodajo ...