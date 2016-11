Njene lastnosti, ki očarajo vsakega

Eno je očarati, drugo je gospoda pravega zadržati. Za zapeljevanje so res dovolj mini krilce, visoke pete, dober dekolte in diskretna ličila. A da bi ga ob sebi obdržali, to ne bo dovolj. Ključne pri tem so lastnosti, ki prepričajo vsakega. Te so tiste, ki v njegovih očeh vedno zmagajo.

Empatija

Empatija je sposobnost na zadeve pogledati skozi njegove oči, se postaviti v čevlje drugega in ga razumeti. Kadar on opazi, da njegova draga to zmore, je še kako srečen. Tedaj namreč ve, da ima ob sebi osebo, ki ga bo znala razumeti, podpirati in bo čutila z njim tako veselje kot žalost in zaskrbljenost.

Pozornost

Velika ali drobna vsakdanja presenečenja. Tako kot razveseljujejo vas, očarajo tudi njega, zato ga poslušajte, kaj vam pripoveduje, iz njegovih besed izluščite, kaj mu je prav posebej v veselje, in ga presenetite, ko bo to najmanj pričakoval.

Organiziranost

Četudi vam gredo njegova vprašanja kot »draga, si kje videla moje ključe«, že pošteno na živce, vedite, da s tem, ko mu zaradi svoje organiziranosti znate pomagati iz takih in podobnih zadreg, v njegovih očeh vedno znova zrastete.

Odprtost

Ne zgolj z vidika seksa (čeprav je dobrodošla tudi ta), temveč tudi z vidika preprostega načina komunikacije, brez šifer in dvoumnosti, samo jasno in glasno izražanje svojih želja, potreb, skrbi ter tudi nestrinjanja.

Zrelost

Včasih je malo slabe volje, ko ga v norih načrtih držite nazaj. A prav ta zrelost, ki prepreči neljube posledice impulzivnih odločitev, je na koncu tista lastnost, za katero vam je resnično hvaležen. Ko še enkrat premisli, seveda.