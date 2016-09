Njena zvestoba je odvisna od testosterona

Večino moških je po tihem (ali na glas) strah, da bo njihova draga podlegla čarom njihovega najboljšega prijatelja, soseda, sodelavca ali prijatelja iz otroštva.

A glede na raziskavo univerze Kalifornija, je ta strah povsem odveč. Kadar so namreč moški obkroženi z lepšimi tekmeci, občutijo tekmovalni duh, njihovo telo zato sprošča več testosterona, ženskam pa so spolno privlačnejši tisti, ki imajo tega v organizmu več.

Dokaz

Znanstveniki so to ugotovili, ko so ženskam, ob katerih so sedeli njihovi partnerji, kazali fotografije drugih moških. Pri tem so merili količino testosterona v telesu partnerjev. Ta je narasla takoj, ko je bil na fotografiji nekdo, za katerega so menili, da bi lahko bil njihovi dragi všeč. Kadar se ob moškem na posnetku niso počutili ogroženi, je količina tega ostala enaka.

Še močnejši odziv

Zanimivo pri tem je, da so se na morebitne tekmece najmočneje odzvali pripadniki močnejšega spola, katerih partnerica je bila med poskusom v ovulaciji, kar pomeni, da podzavestno dobro prepoznavajo, kdaj je ona najbolj razpoložena za seks in kdaj je nevarnost, da bi jo zamikalo tuje mednožje, največja.