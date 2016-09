Njegove največje skrivnosti

So stvari, ki vam bodo za vedno ostale skrite. Foto: Shutterstock

Skoraj zagotovo obstajajo stvari, ki vam jih dragi ne bi priznal za nobeno ceno. Bodimo iskreni, tudi sami kaj skrivate pred njim, poglejte pa, kaj vam zavzeto prikriva on.

Dejstvo, da sprva niste bili všeč njegovim prijateljem

Zadeva sploh ni tako redka. Velikokrat se z izbiro partnerice njegovi prijatelji ne strinjajo. Včasih povsem neupravičeno, saj so le malce ljubosumni. Če so se njegovi nad vami ob prvih srečanjih zmrdovali, vi tega nikoli ne boste vedeli. Zakaj pa tudi bi ... Sploh če ste zdaj v njihovi družbi povsem sproščeni in zadovoljni.

Da ste bili druga izbira

V ognju je imel dvoje želez in okoliščine (ne njegova odločitev) so se obrnile vam v prid. Verjemite, za nobeno ceno vam tega ne bo priznal.

Da za nasvet še vedno vpraša mamo

To bi bil prevelik udarec za vas. Zato o tem, da je vse dileme, ki jih zaupa vam, pred tem že predebatiral z mamo, molči. Če je od nje dobil pameten nasvet, pa vas z njimi sploh ne bo obremenjeval ...

Da ne mara vaše kuhinje

To je razlog, da vaše specialitete ostanejo na krožniku, ne pa, kot vam zatrjuje, njegova skrb za postavo. Ne želi vas prizadeti in vam priznati, da si je na poti iz službe privoščil burek, sendvič ali kar koli boljšega od tega, kar dobi doma.

Da je varal prejšnja dekleta

Vam je zvest in ve, da bi s tem priznanjem v vas vsadil dvom, ki bi vas vedno in povsod razjedal, saj mu zaradi priznanja preteklih grehov nikoli ne bi povsem zaupali.

Število bivših

Preveč je kočljivo, zlasti če je previsoko, zato praviloma ostane skrito.

Da vas pogreša, kadar je s prijatelji

Vam molči, ker noče, da bi v vaših očeh deloval preveč navezano na vas, prijateljem pa ne pove, da vas ob koncih tedna z njimi pogreša, ker se boji, da bi ga imeli za pomehkuženega.

Da vse zaupa najboljšemu prijatelju

Tu bi ga lahko razumeli, saj tudi vi pred najboljšo prijateljico nimate skrivnosti. Glede nakupov, ljubezni, seksa, novih poz ali vajinih načrtov. Verjemite, zunaj vajinega doma obstaja vsaj še kdo, ki dobro pozna pikantnosti vašega partnerskega razmerja.

Ni še prebolel bivše

To pa bi bila ledena prha. Morda je sploh nikoli ne bo, vendar tega zagotovo ne boste izvedeli.