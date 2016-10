Njegove največje napake

Vsak se ponaša s svojimi krepkostmi ter ima tudi svoje napake. Medtem ko so nekatere res banalne in ob njih ne gre izgubljati besed, so druge nadležnejše ter jih ni mogoče spregledati. Poglejte, ob katerih moških spodrsljajih ne bo zamižala prav nobena ženska.

Žepni praskač

Saj veste, ko roko potisne globoko v žep in poseže po svojem mednožju. Čeprav se mu morda zdi, da tega nihče ne opazi, je dejanje tako očitno, da ga je težko spregledati. Res je, praskanje je povsem naraven in normalen odziv na srbečo kožo, a za vse obstajata pravo mesto in način, ki sta veliko primernejša od romantične večerje ali zmenka s srčno izbranko.

Dlake iz nosa in ušes

Res niso privlačne. Zlasti ne, če med zagretim pogovorom pritegnejo vso pozornost (kar zagotovo jo) ali se znajdejo v njenih ustih, ko mu hoče nekaj diskretno zašepetati na uho.

Prhljaj

Za bele snežinke na temni srajci, jakni ali plašču ni nobenega izgovora. Prhljaj je ozdravljiv in premagljiv in s pravim načinom ga je mogoče odpraviti. Zato z opravičevanjem, da nič ne zaleže, sploh ne poskušajte.

Umazani in neurejeni nohti

Ne glede na to, kakšno delo opravljate, čiste roke za nikogar niso nedosegljive. Nobeno težko delo za umazane roke ter neurejene, črne nohte ne more in ne sme biti izgovor.

Slaba higiena ustne votline

Slab zadah po okusni večerji lahko doleti vsakega, nekaj povsem drugega pa je zadah, ki je posledica neprimerne ustne higiene. Umivanje zob in redno obiskovanje zobozdravnika sta res najmanj, kar lahko moški naredi zase, zato ta slaba navada upravičeno zasluži res velik minus.