Ni pomembna le tehnika, še kako šteje tudi velikost

Neverjetno je, koliko neresnic ali celo laži o seksu po mnenju strokovnjakov kroži med ljudmi še dandanes, ko se o njem povsod govori in piše.

1. Afroameričani imajo večje penise

Velika britanska študija iz leta 2015 je pokazala, da povprečen penis v mirujočem stanju meri devet centimetrov. Za primerjavo: v Nigeriji je meril 8,1 cm in v Nemčiji 8,6.

2. Čudežna ženska ejakulacija

Squirting ni neka čudežna veščina pornoigralk, ampak gre preprosto za uriniranje, ki ga med orgazmom lahko doseže od 10 do 40 odstotkov žensk. Nekatere zavedno, druge ne.

3. Moški imajo večji libido

Čeprav moški v povprečju večkrat na dan pomislijo na seks, to še ne pomeni, da je njihov libido večji in da je vedno tak. Tudi moški imajo nihanja libida, kar je odvisno od stresa, zdravstvenih težav, utrujenosti in tako dalje.

4. Ni pomembna velikost, ampak tehnika

Ženske pravijo, da je v resnici pomembno oboje.

5. Dva sta varnejša kot eden

So moški, ki mislijo, da bo seks varnejši, če bodo nadeli dva kondoma na penis, vendar ni tako. Trenje se namreč poveča in s tem se poveča tudi možnost, da se strgata oba kondoma. Bolje je imeti pri roki rezervni kondom, če prvi poči.

6. Prhanje ne obvaruje pred nosečnostjo

Poskakovanje ženski ne bo pomagalo, da bi se semenčice usule iz nje, kar se je prijelo, se je prijelo. Spiranje vagine s prho pa semenčice samo še bolj potisne v njeno notranjost in tako celo poveča možnost zanositve.

7. Vagina se z leti raztegne

Vagina je narejena tako, da se nenehno prilagaja velikosti penisa, zato se vedno vrača v svoje prvotno stanje. Res pa je, da popustijo druge mišice, ki vplivajo na čvrstost nožnice.

8. Tabletke lahko rešijo težave z erekcijo

Morda res, vprašanje pa je, ali tako morda ne prikrivajo resničnega zdravstvenega vzroka, zaradi katerega ni erekcije. Ravno zato se je treba pred uporabo vedno posvetovati z zdravnikom.