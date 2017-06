Nevaren seks, o katerem sanjajo moški in ženske

Seks v vodi je priljubljen poleti in zagotovo bo v vročini na misel prišel tudi vam. Toda ko boste spoznali nekaj dejstev, boste dvakrat razmislili, ali se izplača.

Zakaj ne?

Seksanje v vodi lahko resno ogrozi zdravje intime, saj se v rekah, jezerih in morjih skriva nešteto škodljivih bakterij. V bazenih so ob njih prisotni še klor in druge kemikalije, ki med penetracijo zaidejo v kotičke telesa, kjer nimajo česa iskati. Voda ob tem izpira naravni lubrikant v vagini, zato odnos v objemu valov ni le škodljiv, temveč tudi boleč. Da o tem, da bi vaju lahko opazile radovedne oči, ne govorimo ...

Kadar vaju bo na počitnicah obšla želja, da bi uresničila vročo fantazijo, pomislita na vse, kar med seksom v vodi na vaju preži, in se raje vzdržita, dokler ne prideta do hotelske sobe.