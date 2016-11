Neobičajni triki za najboljši seks

Na žalost je že tako, da seks v daljši zvezi kaj lahko zapade v rutino. Če se je to zgodilo tudi v vajini spalnici ali bi se temu radi izognili, upoštevajte nekaj preprostih nasvetov, s katerimi bo vedno znova še kako vroče in drugačno, kar bo obema pričaralo neverjetne orgazme.

Poljubljajte njegove bradavice

Vaše so močna erogena cona, prav tako pa se na nežne dotike in poljube odzivajo tudi njegove. Če bi ga radi torej prav posebej podžgali, jih ližite, sesajte in poljubljate. Zagotovo vam bo vrnil v enaki meri.

Prevzemite nadzor

Zlasti če je vedno on tisti, ki namigne na malce akcije, bo to še kako dobrodošla sprememba. Ko bosta ležala v postelji, ga obrnite na hrbet in v kavbojski pozi prevzemite ves nadzor nad dogajanjem. Tako bo pozitiven učinek dvojni: vi boste s svojim tempom lažje doživeli orgazem, on pa bo navdušen nad dejstvom, da ste se spremenili v pohotno domino, ki je ni strah pokazati svojih želja in ne vzeti tistega, kar meni, da ji pripada.

Ližite ga

Človeška hrbtenica je prav tako močna erogena cona. Ko leži na trebuhu ali boku, se z jezikom sprehodite po njej vse od vratu do trtice. Niže kot boste, večje bo njegovo vzburjenje.

Dotikajte se

Za moške je pogled na žensko, ki se samozadovoljuje, neprecenljiv. To vzburi in obnori vsakega. Udobno se torej namestite in se dotikajte svojega telesa. Če začutite, da prihaja orgazem, se ne zadržujte. Zagotovo boste deležni še enega skupaj z njim.

Tuji jezik

Naučite se nekaj fraz v tujem jeziku in jih uporabite, medtem ko se predajata strastem. Namig: francoščina zveni še kako seksi.

Drugače se oblecite

Ne gre za igranje vlog. Bodite vi, le nadenite si nekaj, česar v postelji še niste nikoli nosili. Zgolj visoke pete in ničesar drugega ali plašč, pod njim pa golo telo. Bodite kreativni, hvaležen vam bo.

Zgrabite ga za zadnjico

Medtem ko se ljubita, ga čvrsto stisnite za zadnjo plat in tako narekujte ritem penetracije. To ga bo zagotovo še dodatno vzburilo.

Dajte mu napotke

Včasih ne ve, kaj početi, da bi vam resnično ugodil, zato mu dajte kakšen napotek. Če boste pri tem uporabili umazane besede, mu bo še bolj jasno, kako vas lahko popelje do vrhunca, in zagotovo bosta od tega imela korist oba.