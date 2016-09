Nenavadne erogene cone, ki razburkajo strasti

Vrat, notranja stran stegen, stopala … To so poleg tistih res najbolj očitnih vsem dobro znane erogene cone. Oglejte si, katere sodijo med manj znane in neupravičeno zapostavljene, a prav tako vroče, saj je ob njihovi pomoči mogoče doživeti eksplozivno spolno izkušnjo ter razburkati strasti.

Lasišče

Zagotovo že veste, da je razvajanje spuščenih las in lasišča izjemo sproščujoče. Kadar pa je oplemeniteno še s poljubi in z drugimi strastnimi prijemi, to lahko postane izjemno čutno dejanje, ki še kako podžge občutke.

Čelo

Glava je prekrita s številnimi živčnimi končiči, prav zato je izjemno občutljiva za dotik. Nežni poljubi na čelo še spodbudijo sproščanje hormonov dopamina in serotonina, ki zagrejeta telo, okrepita povezanost med partnerjema in pripomoreta k sproščenosti ter dobremu razpoloženju.

Hrbet

Le kdo ne mara dobre masaže hrbta, ki pa ni prekrit le s sprostitvenimi, pač pa tudi z erogenimi točkami. Dragega zmasirajte, nato pa ga malce ugriznite ali se s poljubi sprehodite čez njegov hrbet ter mu tako pričarajte maksimalen užitek pred seksom in med njim.

Ključna kost

Je v neposredni bližini najbrž najopaznejše erogene točke, vratu. Zaradi tanke kože, ki jo prekriva, je ključna kost izjemno občutljiva na nežne dotike, ki so lahko res odličen začetek strastnega seksa.

Dlani

Dlani večine so izjemno občutljive za dotik. Potujte po partnerjevih z nežnim dotikom blazinic prstov, naj vam on vrne uslugo ter uživajta v neizmernem občutku, ki vaju bo ob tem preveval.