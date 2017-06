Nenavaden razlog za vazektomijo

Vazektomija je poseg, za katerega se običajno odločajo moški, ki že imajo otroke in jih v prihodnosti ne načrtujejo več. A če je to veljalo nekoč, se v Združenih državah Amerike pojavlja nov trend. Kot so namreč opazili strokovnjaki, ki ga izvajajo, se zanjo vse pogosteje odločajo pripadniki močnejšega spola v tridesetih letih, in sicer iz strahu, da ne bi bili obtoženi očetovstva.

Opažanja strokovnjakov

Gre za premožnejše moške z obetajočimi karierami. »Zlasti pred poletjem je opaziti porast mlajših, ki se odločajo za ta poseg,« je za New York Post povedal David Shusterman, urolog v bolnišnici Midtown na Manhattnu.

Tudi Joseph Alukal, urolog iz New Yorka opaža, da se marsikateri pacient za vazektomijo odloči zgolj zato, da ga ljubimka ne bi presenetila z novico, da je postal oče, kar bi ga seveda močno udarilo po žepu.

Izkušnje moških

»Večkrat sem se znašel v situaciji, ko mi je partnerica lagala o tem, da uporablja kontracepcijske tabletke,« je za Women's Health razkril eden od pacientov, ki se je pred nekaj meseci odločil za ta poseg. Izkušnja drugega je bila še bolj nenavadna: »Ona se je ponudila, da bo v smeti odnesla kondom, in sem jo zalotil, ko je poskušala s prsti v vagino potisniti spermo.«

Velja razmisliti

A vendar ima odločitev za vazektomijo dolgoročen vpliv, kar bi nedvomno morali upoštevati mlajši moški, ki bi nekoč morda vendarle želeli družino. Urolog David Kaufman iz bolnišnice Mount Sinaj zato vsem svojim pacientom svetuje, naj po prvem pregledu s samim posegom počakajo vsaj mesec dni. Tako jim zagotovi dovolj časa, da o vsem dobro razmislijo. »Sam poseg ni invaziven in ne traja dolgo. Običajno se pacient lahko v vsakodnevno rutino vrne že takoj naslednji dan, a posledice so trajne. Res je, da obstajajo postopki, s katerimi moški po njej še vedno lahko postane oče, vendar ti ne obrodijo vedno sadov.«