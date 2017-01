Nekaj zanimivih dejstev o masturbaciji

Da je masturbacija zdravju in počutju prav tako prijazna kot seks v dvoje, je staro in splošno znano dejstvo. Obstaja pa o tej obliki spolnosti tudi nekaj takih resnic, ki jih morda še ne poznate.

15 odstotkov žensk nikoli ni masturbirala

Na Švedskem izvedena študija je odkrila, da 15 odstotkov v njej sodelujočih žensk nikoli ni masturbiralo. Moških je bilo takih le odstotek.

One si pogosteje pomagajo

Ko so ženskam zastavili vprašanje, ali si med masturbacijo pomagajo z erotičnimi pripomočki, jih je kar 43 odstotkov odgovorilo pritrdilno. Kar je veliko več v primerjavi s 13 odstotki moških. Študija je prav tako pokazala, da si kar tretjina moških med njo pomaga s fantazijami.

Prvič kot najstniki

Fantje v povprečju masturbacijo prvič izkusijo pri 12,4 leta, deklice pa tedaj, ko jih dopolnijo 13, je odkrila ista študija.

Od petih minut do ure in pol

Eden od uporabnikov spletne strani Reddit je v daljšem obdobju meril čas svojih seans in po 379 akcijah zaključil, da za orgazem potrebuje najmanj pet in največ 150 minut.

Poškodbe

Med masturbacijo lahko pride do poškodb. Od manjših, kot so poškodbe kože, do resnejših, ki zahtevajo obisk urgentnih oddelkov bolnišnic. Največkrat, če vibrator ali drug pripomoček pristane na neprimernem mestu ali ga ni mogoče izvleči.



Vpliv vere

Leta 2008 izvedena študija je dokazala, da pogosteje masturbirajo ateisti. Redno se namreč solo zabavi predaja 95 odstotkov ateistov, 64 odstotkov protestantov, 62 odstotkov kristjanov in 53 odstotkov judov.

V zakonu redkeje



Status razmerja prav tako vpliva na masturbacijo: anketa, ki so jo izvedli na univerzi Indiana, je razkrila, da ljudje v zakonu masturbirajo redkeje od samskih.

Pornografija

Avstralska raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 20.000 posameznikov, starih od 13 do 69 let, je pokazala, da je 63 odstotkov moških vsaj v življenju enkrat gledalo pornografijo, med ženskami je bilo takih le 20 odstotkov. Čeprav strokovnjaki tega niso vprašali, je velika verjetnost, da so prav med tem masturbirali.