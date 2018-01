Negativne plati analnega seksa

Čeprav sicer velja, da je analni seks v moških očeh privlačnejši kot v ženskih, tudi junaki priznavajo, da ima temne točke. Nekaterih stvari pri tej obliki spolnosti ne marajo. Kaj je torej največji trn v peti?

Biti mora izjemno pazljiv

Zadnjična odprtina ni vlažna in ne tako elastična, kot je vagina. Moški morajo biti zato med penetracijo izjemno potrpežljivi, nežni in previdni. Poleg tega sam odnos zahteva veliko predpriprav, ki nekoliko kratijo njihov užitek in zaradi katerih so oni vedno malo živčni.

Boji se, da bo kaj ostalo na njegovem penisu

Vedno obstaja verjetnost, da bo analni seks malo (dobesedno) umazan. In misel na to, da bi kaj pristalo na njegovem korenjaku, ni ravno prijetna.

Potem nič drugega

Po analnem odnosu iz higienskih razlogov druge telesne odprtine ne pridejo v poštev. Najprej je treba zamenjati kondom ali drugače poskrbeti za čistočo ključnega organa.

Po njem ni sproščen

Namesto da bi se ulegel in razvajal, steče pod prho ali vsaj v stranišče, kjer si brez občinstva odstrani kondom in poskrbi za higieno, čeprav bi veliko raje samo počival in užival.