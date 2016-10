Naučite jo masturbacije

1 Predstavite ji prednosti samozadovoljevanja za oba



Ne samo da ženska s samozadovoljevanjem bolje spozna svoje telo in sebi ter partnerju lahko razkrije še marsikaj novega, masturbacija je še posebno za moške zelo privlačna, ker so vizualna bitja in ker jih vzburja, ko vidijo žensko, kako samozavestno uživa v svojem telesu. Ta podoba se jim vtisne v spomin in si jo prikličejo pred oči, ko masturbirajo sami.



2 Več rok več ve



Če moški še dobijo kakšen nasvet od očeta, kako poskrbeti za nemirnega korenjaka v hlačah, so ženske glede tega precej na slabšem, saj mame običajno niso tako sproščene, da bi hčerki v roke potisnile vibrator. Zato ni čudno, da ženske včasih potrebujejo nekaj moške pomoči, pa čeprav gre za samozadovoljevanje: nežno položite svojo dlan na njeno in jo usmerjajte, kot veste, da je prav.



3 Igrajte se tudi sami



Če želite žensko gledati pri samozadovoljevanju, ji morate omogočiti, da tudi ona lahko gleda vas. Enakopravnost velja, poleg tega se običajno zgodi, da gledata drug drugega, kar posledično vodi v enkraten spolni odnos.



4 Peljite jo v trgovino



Ko se ženska znebi začetne treme pri masturbiranju, kar je lahko zelo hitro, sploh če je pridna in vestna učenka, jo kmalu začnejo zanimati nova obzorja. Moški je ta, ki jih lahko pomaga, da jih razširi, tudi tako, da jo pelje v erotično trgovino, kjer se lahko spozna z igračkami različnih vrst, lubrikanti, spodnjim perilom... Ženske se nikoli ne branijo nakupovanja, sploh če imajo primerno podporo.



5 Oglejta si film



Gledanje erotičnega filma v dvoje je lahko zelo prijetno početje, ko partnerja enkrat ugotovita, kaj prija drug drugemu. Skupaj lahko masturbirata, seksata ali kar oboje, pomembno je, da med vama ni več tabujev ali sramu drug pred drugim.