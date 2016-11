Nasveti parom, ki se ne ljubijo več

Pri zakonskih terapevtih se pogosto zglasijo pari, ki po letih skupnega življenja ne občutijo več ljubezni, kakor so jo nekoč. Skupaj so le še iz navade, zaradi otrok ali česar koli drugega, kar nima veliko skupnega z njunimi resničnimi čustvi. Je ljubezen mogoče povrniti? Je iskrico mogoče oživiti? Seveda, a potrebna bosta trud in čas. Kaj v tem primeru še svetujejo strokovnjaki?

Sprejmita dejstvo, da si morata, preden se znova zaljubita, najprej spet postati všeč

»Zadev ni mogoče prehitevati. Do ohladitve ni prišlo čez noč, zato se čez noč stvari tudi ne bodo izboljšale,« pojasnjuje terapevt David McFadden. Potrebni so majhni koraki, ki bodo pripeljali do končnega cilja. Torej si morata, preden se zaljubita, znova postati všeč, si oprostiti stvari, ki so vaju v preteklosti prizadele, ter pozabiti na stare zamere. Le če bosta sposobna tega, bosta lahko nadaljevala ves proces, v nasprotnem primeru to ne bo mogoče.

Odpravita destruktivne vzorce komunikacije

»Če sta v razmerju praviloma nesrečna, sta se morda ujela v negativne vzorce komuniciranja,« pravi Jennifer Chappell Marsh, zakonska terapevtka iz San Diega. Zaradi tega se pogosto drug nad drugim pritožujeta, s tem pa spregledata pozitivne plati osebnosti, ki jih zagotovo oba imata. Vse to vodi v spore, v katerih rada povzdigneta glas. Da bi to spremenila, morata v komunikacijo vnesti več pozitivnih čustev in želje, potrebe ter tudi kritike in zahteve podajati mehkeje. Primerno izražanje pri partnerju ne bo vzbudilo potrebe po obrambi, ki se pogosto pojavi, kadar ima občutek, da je napaden, zato se odzove z agresijo, ki vodi v konflikt.

Vprašajta se, v kaj sta se zaljubila

Najlažje bosta iskrice oživila, če se bosta v mislih vrnila v čas, ko sta se spoznala in zaljubila. Katere lastnosti so vaju očarale? »Ko se bosta spomnila tega, bosta drug na drugega znova gledala bolj pozitivno in lažje bosta obudila nekdanja topla čustva,« je prepričana psihoterapevtka Marcia Naomi Berger.

Poiščita skupne interese

Nič ni narobe, če imata vsak svoje hobije, v katerih se sprostita in naužijeta pozitivne energije. Težava nastane, če nimata ničesar, kar bi z veseljem počela skupaj. Zato poiščita eno ali dve dejavnosti, v katerih bosta lahko uživala kot par. »S pomočjo teh se bosta znova povezala tudi zunaj štirih sten, ne samo v trenutkih, ko sta primorana skrbeti za dom in družino,« je prepričana zakonska terapevtka Danielle Adinolfi.

Obudita spolno življenje

Ko se ohladijo čustva, je velika verjetnost, da seks ni visoko na lestvici prioritet. Neredko povsem izgine iz razmerja. Zato bo na tem področju potreben izdaten trud. »Da bi oživila iskrice, se čim več dotikajta. Tudi dotiki, ki ne vodijo v seks, imajo veliko moč. Med njimi se sprošča hormon povezanosti oksitocin in sčasoma bodo nedvomno pripeljali do pogostejše spolne dejavnosti, ki velja za eno ključnih povezav med partnerjema,« svetuje družinska in zakonska terapevtka Melissa Fritchle.

Storita nekaj prijetnega drug za drugega

Ljubezen se gradi na drobnih dejanjih. Prav z drobnimi gestami pozornosti je mogoče zgraditi ali obuditi močno vez. To sta nekoč upoštevala, nato pa pozabila, kakšen je njihov vpliv. »Čas je, da se znova spomnita, kaj kdo od vaju ceni in kaj ga razveseljuje, s tem pa drug drugemu pokažeta, da sta pripravljena ponovno zgraditi trden odnos,« meni McFadden.

Ne obtožujta se za nastalo situacijo

Če ste v zvezi leta in leta nesrečni, lahko začnete vso krivdo za svoje občutke pripisovati partnerju. Vendar sta tako za uspešen kot tudi za neuspešen odnos vedno potrebna dva. Zadeve se pač niso razvijale v pravo smer in nesmiselno je iskati krivca. Smiselno pa je združiti moči in odnos popraviti. Če bosta oba pripravljena sodelovati, vama bo zagotovo uspelo.