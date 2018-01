Napake v postelji, ki jih noben moški ne oprošča

Tudi ko pride do najintimnejšega dejanja med dvema, napake niso izvzete. A medtem ko nekatere on spregleda ter drugih sploh ne opazi, so tudi take, ki jih nikoli ne bo oprostil. Med usodne sodijo naslednje štiri.

Primerjava

Če obstaja nekaj, česar noben moški ne mara, je to primerjava z nekdanjimi partnerji, zato naj vam niti na misel ne pride, da bi mu v postelji postregli z anekdoto iz prejšnje zveze ali da bi mu celo navrgli, kako dolgo je zdržal vaš bivši ljubimec. S tem ga boste v trenutku ohladili. In ne samo v seksualnem smislu.

Pomanjševalnice

Ko govorite z otroki ali ogovarjate živali, pogosto uporabljate pomanjševalnice ter otroški govor. In včasih vas malo zanese ter tak način komunikacije uporabite tudi v postelji. Če to še nekako sprejme v vsakodnevnem življenju, se »Kje je moj miško?« zagotovo ne bo obneslo tedaj, ko bo slekel hlače in bodo pomanjševalnice namenjene njegovemu ponosu.

Egoizem

Egoizem nikoli ni lepa lastnost, še najmanj pa je zaželen v postelji. To velja tako za moške kot za ženske. Vsakega bo minila volja ob ljubimki, ki misli samo nase. Res je, nič ne bo narobe, če boste vzeli vajeti v svoje roke, a pri tem se nikar ne osredotočajte samo na lastne potrebe.

Laži, povezane z zaščito

Povsem nesprejemljive so laži, povezane z zaščito. Če še nista dolgo par, je kondom obvezna oprema, četudi uporabljate drugačno zaščito. Če ste v daljši zvezi in si on ne želi otok, laž, da ste zaščiteni, ni na mestu. Ali obratno: če si otroka želi on, vi pa ne, mu ne lažite, da ne uporabljate zaščite. Čeprav so take laži nedopustne, niso redke. Če se jih poslužujete tudi sami vedite, da vam tega, ko bo resnica prišla na dan, ne bo odpustil.