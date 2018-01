Največji mit o prevari

Po nekaterih podatkih 25 odstotkov moških in 14 odstotkov žensk vsaj enkrat v življenju prevara partnerja. Večina meni, da do tega napelje nezadovoljstvo v zvezi ali zakonu, strokovnjaki za razmerja pa ta mit zavračajo in opozarjajo, da so srečne zveze prav tako dovzetne za prešuštvo.

Izkušnje terapevtov

Esther Perel, znana belgijska psihoterapevtka in svetovalka za mentalno zdravje, je v delu The State of Affairs (Status prevar) na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj, ki jih je pridobila z delom s pari, povedala: »Prešuštvo velikokrat nima nikakršne povezave s kakovostjo zveze. K meni prihajajo posamezniki, ki ljubijo svoje partnerje, so v razmerju srečni, a kljub temu skočijo čez plot. Veliko pogosteje kot za beg pred slabim razmerjem gre za izražanje želje po nečem novem, drugačnem.«

»Za nekoga, ki v življenju potrebuje stalne preizkušnje, lahko partnerska zveza postane preveč vsakdanja in dolgočasna. To ne pomeni, da partnerja ne ljubi več, temveč, da išče impulze, ob katerih bi se znova počutil živega,« se s kolegico strinja Foojan Zeine, psiholog in zakonski terapevt.

Lahko zveza po prešuštvu ostane?

Strokovnjaki na to vprašanje odgovarjajo pritrdilno. »Kriza res včasih uniči zvezo, ki je bila že v zadnjih izdihljajih in jo posamezniki izkoristijo kot izgovor za pobeg iz nje. Lahko pa pretrese odnos in partnerja, ju premami iz stanja nedejavnosti in ju spodbudi k temu, da zadeve izboljšata ter intimno zvezo okrepita. Seveda pa si morata najprej priznati napake in se truditi s skupnimi močmi,« pravi Esther Perel.