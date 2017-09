Največje napake pri poljubljanju

Ob dobrem poljubu hitreje začne biti srce, zmehčajo se kolena in oznojijo dlani. Niso pa vsi poljubi dobri. Morda vi ali vaš dragi počneta katero od treh najpogostejših napak.

Prenapadalen začetek

Življenje ni film in tisto, kar je tako čudovito na filmskem platnu, je redko tudi v resničnem življenju. Agresivno spajanje ustnic ne bo spodbudilo strasti, temveč bo imelo manj lepe posledice, lahko tudi modrice na ustnicah ali v njihovi okolici. Namesto tega začnite z mehkejšim združevanjem ustnic in nežnim poljubom, ki se naravno krepi. Poslušajte znake njegovega telesa, dihanje in bitje srca, nedvomno ne boste zgrešili.

Premalo jezika

Nihče nima rad agresivnega in grobega raziskovanja ust z jezikom, a tudi prevelika zadržanost pri tem ne bo imela pravega učinka. Poljub začnite z zaprtimi ustnicami, nežno zapeljite jezik preko njegovih, se s svojim dotaknite njegovega jezika in pustite, da vas občutek vodi do končnega užitka, ki je v tem primeru popoln poljub.

Preveč sline

Slina je nujni del poljubljanja, vendar preden se vajina usta zbližajo, pogoltnite tisto, kar imate v ustih. Poljubi, ki slinasto sled pustijo po vsem obrazu, res niso dobri.