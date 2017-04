Najraje v parku

Britanska raziskava je pokazala, da je seks v javnosti precej priljubljen: največ bi jih seksalo v parku in na plaži, dvigala pa še zdaleč niso tako priljubljena, kot jih prikazujejo filmi.

Med spolnimi fantazijami odločno prevladuje ena: to je seks na javnem mestu. Tako je pokazala nedavna britanska raziskava; da bi se s partnerjem z veseljem podali v divjo avanturo na takšnem kraju, kjer bi jih kdo lahko zalotil, je odgovorilo kar 56 odstotkov moških in 43 odstotkov žensk.



Med najbolj priljubljene destinacije spada park, ki je prvi na lestvici s sedemnajstimi odstotki. Drugi bi si strasti brezsramno izmenjevali na plaži, javna stranišča pa bi pritegnila okoli devet odstotkov vprašanih. Po nekaj odstotkov bi se jih prepustilo spolnemu nagonu v garderobnih prostorih, v bazenskih kompleksih, v kinodvorani, na delovnem mestu in celo v hribih! Najmanj poželjivi so nočni klubi, v filmih priljubljena prizorišča izmenjevanja strasti – dvigala, temne uličice, slaba dva odstotka pa bi se strasti vdala kar v cerkvi!



Kot rečeno, so glavni pobudniki za akcijo na javnem kraju po večini moški, ženske pa bi se zadeve lotila v malce skromnejšem odstotku.