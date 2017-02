Najpomembnejša resnica o ljubezni

Začetna faza zveze se v žargonu pogosto imenuje faza medenih tednov. Metuljčki v trebuhu ponorijo, neprestano razmišljate o osebi, v katero ste zaljubljeni, zacvetite zgolj ob omembi imena in preprosto se drug drugega ne moreta naveličati ter si ne predstavljata ločenega življenja. Sanjata o skupni prihodnosti, zamišljata si imena otrok in gradita namišljeno hišico v cvetju z belo ograjo. Vse je popolno in vajini sreči ni videti konca. Čeprav sta prepričana, da bodo ti občutki večni, ima faza medenih tednov omejen rok trajanja, kar so dokazali tudi znanstveniki.

Kako dolgo?

Ti so ugotovili, da faza medenih tednov traja največ leto dni. Toliko časa je potrebnega, da se kemikalije v možganih, povezane z romantičnimi in intenzivnimi občutki, vrnejo v normalno stane in zaljubljenca postavijo na realna tla.

Psihologinja Helen Fisher, strokovnjakinja za zveze, pojasnjuje, da je intenzivnost občutkov evolucijsko pogojena, saj za posameznika ni zdravo in ne koristno v stanju visoke anksioznosti preživeti daljši čas, prav tako tudi ne na dolgi rok pozornosti posvečati samo eni osebi.

Počasi in premišljeno

Zaradi intenzivnih občutkov na samem začetku zveze se mnogim mudi v zakon, kar pa na koncu neredko vodi v razočaranje. To je pojasnilo, zakaj strokovnjaki pred dokončno odločitvijo priporočajo, da z izbrancem preživite daljši čas tudi zunaj faze nore zaljubljenosti. Tedaj se namreč razkrije marsikaj, kar sprva ostane skrito.