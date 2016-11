Najhujše posledice pomanjkanja seksa

Nobenega dvoma ni, da je seks prijazen zdravju. Zagotavlja boljši spanec, boljšo odpornost, krepi samozavest, izgoreva kalorije. In kadar ga ni? Tedaj se pokažejo negativne posledice pomanjkanja. Tako pri moških kot pri ženskah in za te so najusodnejše.

Oni

Pri moških je največja težava prostata. S pomanjkanjem spolnih radosti naraste tveganje za bolezni te žleze, zlasti se poveča možnost za raka prostate. Avstralska raziskava je razkrila, da je pri moških, ki ejakulirajo pet- ali večkrat na teden, za 34 odstotkov manjše tveganje za tovrstno maligno obolenje kot pri onih, ki ne okušajo spolnih radosti. In še tolažba za vse, ki so samski: prav tako kot spolni odnos je v preprečevanju raka prostate učinkovita masturbacija.

In še one

Pri ženskah je zadeva malce zapletenejša. S pomanjkanjem spolnosti je vse bolj oteženo doseganje orgazma. Daljša kot je abstinenca, težje se naslednjič sprosti in se povsem prepusti užitkom.

Hkrati se ob daljši spolni abstinenci težje navlaži vagina. In manj kot je vlažnosti, manj je možnosti za veliki O.

Ob vsem tem pride še do neprijetnih sprememb v menstrualnem ciklu. Menstrualni krči tako postanejo izrazitejši in pogostejši, saj se orgazem ponaša tudi z analgetičnimi učinki.

In še ena zanimivost: pomanjkanje redne spolne dejavnosti pri pripadnicah nežnejšega spola povečuje tveganje za depresijo. To je večje tudi pri spolno dejavnih ženskah, katerih parterji uporabljajo kondome. Razlog za to tiči v kemiji: moška sperma vsebuje hormona serotonin in oksitocin, ki pozitivno vplivata na razpoloženje in manjšata tveganje za malodušje in depresijo.

Še zaključek: seks je zdrav. Poskrbite, da ga nikoli ne bo primanjkovalo.