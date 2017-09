Najboljši tip moškega za zakon

Za ohranjanje in vzdrževanje srečne zveze je treba veliko dela in truda. Ameriški psiholog John Gottman pa trdi, da je zanjo nepogrešljivo še nekaj. V svoji dolgoletni študiji je spremljal 130 ravno poročenih parov in odkril, da obstaja tip moškega, ki se v razmerju odlično dobro obnese.



Kot je povedal ob zaključku svojega raziskovalnega dela, je velika čustvena inteligenca partnerja popoln predpogoj za srečno zvezo in uspešno partnerstvo.

Večina tega ne zmore

Izpostavil je, da je bila več kot polovica v njegovo študijo vključenih zakonskih skupnosti že vnaprej obsojenih na propad, ker se moški ni bil pripravljen prilagoditi občutkom ženske.

»Tisti, ki mu je to težko in hoče biti vedno glavni, v središču pozornosti ter imeti vselej prav, nekdo, ki ne želi poslušati in ne razumeti svoje partnerice, je najslabši za dolgoročno, enakopravno, srečno in stabilno zvezo,« je povedal Gottman in dodal, da je 65 odstotkov vseh moških namenoma sprožalo konflikte ter v njih dokazovalo premoč, namesto da bi iskali rešitve za težave. Le 35 odstotkov pripadnikov močnejšega spola pa se je lahko upravičeno pohvalilo z veliko čustveno inteligenco.

Korenine v vzgoji

Psiholog vse to utemeljuje s specifičnim načinom vzgoje, ki se začne v zgodnjem otroštvu. Z deklicami se pogosto govori o čustvih, uči se jih, da o njih odkrito spregovorijo, se z njimi soočajo ter jih izražajo. Za moške še vedno velja, da naj bi vedno kazali pogumen obraz ter skrivali nelagodje, šibkost in bolečino.



Tako se je večina žensk (tudi v nesrečnih zvezah) pripravljena prilagajati in iskati rešitve ter se spreminjati za ljubezen. Obratna situacija je izjemno redka.

Čustvena inteligenca je odlična podlaga

Moški, ki jim primanjkuje čustvene inteligence, pogosto skrivajo svoja čustva ter se ne ozirajo na občutke partnerice, saj jih je strah, da bi s tem izgubili svojo moškost, medtem ko se čustveno inteligentni prilagajajo svetu čustev. Zavedajo se svojih in občutkov partnerice, čeprav jih ne razumejo vedno. Ob tem so se pripravljeni v korist zveze spreminjati ter tako pripomorejo k osebni rasti ter uspehu razmerja.