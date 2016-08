Najboljši položaji z lisicami

Seksi igračke dandanes resnično niso nobena novost in prav je, da se vsaj kakšna znajde v spalnici vsakega para. Čeprav je izbira teh res pestra, sta se morda odločila za klasiko: lisice. Nič neobičajnega. Vsaj glede na eno zadnjih raziskav, v kateri se je izkazalo, da si 26 odstotkov posameznikov želi preizkusiti seks, ki vključuje vezanje, 15 odstotkov parov pa je moč te »začimbe« že okusilo.

Zakaj so lisice tako seksi in priljubljene? Predvsem zaradi občutka moči ali podrejenosti, ki prinaša spremembo v spalnici. Ponujamo nekaj idej, kako novo pridobitev izkoristiti.

Misijonarska z vezanjem

Tu ima glavno besedo on. Ona leži na hrbtu in ima roke nad glavo pripete ob vzglavje postelje ali kateri drug predmet, on pa jo lahko masira, poljublja, draži, liže, grizlja in počne z njo vse, kar mu pride na misel (oziroma sta ste predhodno dogovorila). Za še občutnejšo podrejenost ji lahko razmakne noge in jih pripne ob rob postelje. Seveda bo za to potrebnih več parov lisic.

Po pasje z vezanjem

Tudi tu je v podrejenem položaju ona. Leži na trebuhu, roke ima pritrjene za vzglavje postelje in vse vajeti prepušča njemu, ki so jo vzame tako kot v običajnem položaju po pasje, le da mu ona ne more prav nič pomagati.

Ona glavna

Tokrat na hrbtu leži on. Roke ima nad glavo pritrjene za vzglavje postelje, ona pa lahko z njim počne, kar jo je volja. Lahko mu sede na obraz in mu ukaže, naj jo zadovolji z jezikom, lahko pa ga zajaha v fazi kavbojke, ga razveseli z oralnim seksom ali mu srečen konec pričara z rokami.

Naklon

Znova ima vse vajeti v rokah on, za to vajo pa so potrebne dokajšna gibčnost in dvoje lisic.

Ona se nagne naprej, on naj zapestje leve roke pritrdi ob gleženj leve noge in enako stori z desno roko. Odpre se mu čudovit pogled na njeno zadnjico, lahko jo zadovolji z rokami ali si ji vzame od zadaj.

Dvakrat stoje

V obeh primerih potrebujeta stopnišče z ograjo ali cev v kabini za prhanje, morda centralne napeljave. Bistveno je, da stojita. Roke podrejenega so nad njegovo glavo pritrjene z lisicami. Če je to on, se z njim igra ona: oralni seks, masaža, draženje, ročna stimulacija. Na voljo ji je vse, kar ji pride na misel. Če je podrejena ona, ima vse niti v rokah on, za penetracijo pa vendarle potrebuje močne roke, saj jo mora med njo nekoliko pridržati.

Če ne bo šlo do konca, je ta oblika vezanja še vedno odlična predigra, ki jo lahko nadaljujeta v postelji. Z lisicami ali brez.