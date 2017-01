Najboljši položaj, kar jih poznate

Vsi ste že slišali za položaj 69, ko se partnerja z usti igrata z genitalijami drug drugega.

Kaj pa položaj 68? Pri tem se partnerja ne razvajata vzajemno, a je kot nalašč za stimuliranje nekoliko pozabljenih erogenih con: anusa in testisov.

Kje je razlika

Medtem ko sta v položaju 69 dejavna oba, je v položaju 68 le tisti, ki je spodaj. Eden od partnerjev leži na hrbtu, drugi pa se nanj uleže tako, da je z genitalijami obrnjen proti obrazu spodnjega partnerja in s hrbtom in glavo naslonjen na njegov spodnji del pokrčenih del nog. Tisti, ki je zgoraj, ima noge prav tako pokrčene in razširjene, partner spodaj pa ga zadovoljuje z jezikom in usti.

Nekaj idej, kako uživati še bolj

Kadar je zgoraj ona, je njemu zadeva povsem olajšana. Dobesedno pred nosom ima vse ključne organe za njen užitek. Hkrati lahko uporabi še svoje roke in crklja njena stegna ter dojke. Ona ga lahko spodbudi tako, da se med akcijo samozadovoljuje.

Kadar je zgoraj on, lahko s svojimi nogami objame njen vrat ter njeno glavo privzdigne in ji zagotovi boljši kot za izvedbo. Ona ima popoln dostop do penisa, ki ga obdeluje z jezikom ter se ob tem sprehodi do njegovega anusa.

Položaj 68 pomeni premikanje meja in zagotavlja dodatno pestrost v postelji. V položaju 69 sta bolj ali manj omejena na en način zadovoljevanja, v 68 pa je možnosti več.