Najboljši par: najstarejša hči in najmlajši sin

Mesto, ki nam pripada med sorojenci, vpliva na način obnašanja in tudi na intimna razmerja, menijo psihologi. Kevin Leman je proučeval partnerske zveze 236 posameznikov in prišel do zanimivih ugotovitev , ki jih povzema Business Insider. Takšni so po njegovih ugotovitvah najboljši in najslabši pari.

Za prvorojence

Najslabši partner: prvorojenec. Med njima je veliko bitke za moč, saj sta oba navajena, da imata vedno prav in da se zadeve odvijajo po njunem. Vsa nesoglasja, ki se pojavljajo v takšni zvezi, izvirajo iz težnje po nadzoru in želje po moči. Seveda v takšni kombinaciji ni vse vnaprej izgubljeno, skrivnost uspeha pa je prenehanje kritiziranja in opuščanje težnje, da bi drug drugega spreminjala. Priporočljivo je, da natančno definirata naloge v domu in se jih držita, dogovore pa upoštevata.

Najboljši partner: najmlajši otrok. Ti zakoni so se izkazali za najuspešnejše. Najboljša kombinacija je sicer tista med prvorojeno žensko in moškim, ki je bil v primarni družini najmlajši otrok, saj ona v zvezo vnaša resnost, on pa igrivost, zato se popolno dopolnjujeta.

Za srednje otroke

Najboljši partner: najmlajši otrok. Običajno se srednji otrok ob tistem, ki je bil v primarni družini najmlajši, ne počuti ogroženo in z njim najlažje komunicira. Prav tako so srednji otroci praviloma popustljivi, kar najmlajšim ustreza, saj jim dopušča dovolj svobode. Ključno pri takšni zvezi pa je, da mlajši otrok ne izkorišča ljubeznivosti srednjega.

Najslabši partner: prav tako srednji otrok. Srednji otroci praviloma z okolico težje komunicirajo, in kadar se združita dva srednja, se to podvoji. Namesto da bi medsebojno komunicirala in sproti reševala težave, v sebi zadržujeta čustva. Res pa je, da srednji otroci praviloma najdlje ostajajo v zakonih, saj so se že v otroštvu naučili sprejemati kompromise in se pregovarjati s sestrami in brati.

Najmlajši otrok

Najboljši partner: prvorojenec. Najstarejši iz primarne družine najmlajšega nauči organiziranosti, najmlajši pa v odnos prinese ležerno vzdušje in partnerja večkrat spomni, da ni treba vsega jemati preveč resno.

Najslabši partner: najmlajši otrok. Dva najmlajša v odnosu ustvarita kaos. Običajno ne znata ravnati z denarjem, se težko organizirata in sprejemata dogovore. Če že na samem začetku jasno ne določita pravil, se v njuni zvezi lahko pojavijo resni problemi. Prav tako najmlajši otroci pogosto krivdo pripisujejo drugim in ne prevzemajo odgovornosti. Leman zato meni, da je v takšni zvezi najpomembnejše, da se partnerja strogo izogibata medsebojnemu manipuliranju.