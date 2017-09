Najboljši nasveti za srečno zvezo in dober seks

Nekaj povsem normalnega in običajnega je, da so v intimnih zvezah vzponi in padci. V vsakem odnosu pride do faze, ko intenziteta čustev splahni, in tedaj je treba vanj vnesti malo osvežitve. Prav tako je treba paziti, da se partnerja drug od drugega ne bi preveč oddaljila. Drobni znaki pozornosti in lepe besede delajo čudeže za spolno življenje in za odnos v celoti. Za partnerski odnos je usodno, če se začne slabšati, pa se partnerja sploh ne trudita več izboljšati ga.

Kaj početi za srečno zvezo

Nikoli ne prenehajta govoriti o vsem

Ne gre samo za vsakodnevne pogovore in načrte, temveč za pogovor o vsem: o sanjah, bojaznih, občutkih, željah, težavah, veselju ... Najbližji smo ljudem, ki o nas največ vedo, a moramo jim dati priložnost, da nas spoznajo, prvi korak k temu je odkrita komunikacija.

Vsak dan drug za drugega storita kaj lepega

Tako je mogoče poglabljati odnos in se skupaj vedno počutiti prijetno. Ena od študij, v kateri je sodelovalo 300 parov, ki so bili v partnerski zvezi več kot 28 let, je odkrila, da so bili tisti, ki so vsak dan storili nekaj lepega za partnerja (namesto njega nekaj postorili, mu povedali, da ga imajo radi, ali mu kako drugače polepšali dan), srečnejši.

Ohranjajte odnose z drugimi

Raziskave kažejo, da so dobri odnosi s prijatelji in člani širše družine ključni za dolgotrajno srečno razmerje.

Ne skušajte spreminjati partnerja

Vsakdo si želi, da bi ga nekdo ljubil takšnega, kot je. Z njim ste v zvezi, torej ga sprejemajte in ne skušajte spreminjati.

Razmišljajte v dvojini

Vedno, ko sprejemate odločitve, pomislite, kako bodo vplivale na vašega partnerja. Vajin odnos bo tako srečnejši.

Za boljše spolno življenje

Imejta poredne vikende

Številne raziskave dokazujejo, da se moški in ženske počutijo veliko bolj seksi, ko so daleč od doma, otrok in skrbi. Zato si včasih privoščita pobeg za vikend v dvoje. Če ne gre drugače, tudi v bližnjem hotelu.

Ne pričakujta, da bo seks vedno takšen, kot je bil na začetku zveze

Spolno življenje se z leti spreminja, intenziteta pade, še vedno pa imata lahko divje ali romantične noči. Nerealno je pričakovati, da bo seks vselej takšen, kot je bil tedaj, ko sta bila sveže zaljubljena.

Izogibajta se nadomestkom za seks

Malo pornografije nikomur ne škoduje, pretiravanje pa lahko ubije spolno slo med dejanskim aktom. Spolne igračke so dobrodošle, vendar tudi te ob prepogosti uporabi lahko zmanjšajo občutljivost spolnih organov. Če opažata težave, se o njih pogovorita in se ne zatekajta k nadomestkom za seks.

Včasih si privoščita odmor

Včasih seks v zvezi ni na lestvici prioritet, tedaj se mu pari večkrat predajajo zgolj zato, ker menijo, da bi se mu morali. To ustvarja stres in v intimo prinaša zgolj napetosti. Občasno je premor od seksa dobra odločitev.