Najboljši in najslabši čas za poroko

Nekajletna študija, ki je potekala med 2006 in 2010, je proučevala zbirke podatkov poročenih in ločenih posameznikov, na podlagi dognanj pa so strokovnjaki postregli z ugotovitvijo, katera so najboljša leta za poroko, da bi bila verjetnost za ločitev kar najmanjša.

Zaključili so, da je tveganje za ločitev največje, če sta zakonca tedaj, ko si izmenjata prstane, stara 35 let ali več. Najidealnejša leta so med 28 in 32, tedaj je tveganje za ločitev najmanjše.

Z analizo podatkov so dokazali tudi, da se po petih letih zakona loči 38 odstotkov najstniških parov, pri tistih v zgodnjih dvajsetih pa je tveganje za ločitev 27-odstotno, poroča Lovin Dublin.