Najboljše poze za seks med menstruacijo

Morda vam misel na seks med menstruacijo sploh ne diši. Morda se zaradi krvavenja ne počutite prijetno, pa tudi krči ne delujejo stimulativno. A vse to ne spremeni dejstva, da sta prav tedaj količina testosterona in estrogena v telesu na višku. »Poleg tega zaradi naravnega lubrikanta mnogo žensk seksa med menstruacijo ne zavrača in v njem uživajo celo bolj kot v običajnih dneh,« pravi spolna terapevtka Jane Greer. Da pa bi res prinašal kar največ užitka, gre malce pobrskati po položajih, ki so za te dni najprimernejši in, če ne drugega, za seboj puščajo najmanj umazanije.

Metulj

Na hrbet se ulezite na rob postelje. On naj stoji pred vami, noge pa položite čez njegova ramena. Dvignite boke in tako dosezite najboljši kot za penetracijo. Pod zadnjico položite brisačo. Lahko tudi s celotnim telesom ležite na postelji in on pred vami kleči na kolenih, vaše noge so tudi v tem primeru na njegovih ramenih. V tem položaju krvavitev ne bo tako izrazita, kar pa ne velja za občutke.

Žlička

Malce lenobna in za mnoge ženske izjemno priljubljena poza. On lahko nežno boža vaše dojke, ki so tiste dni najbrž malce boleče. Plitva penetracija v tem položaju blagodejno vpliva na morebitne krče, hkrati pa je tudi gravitacija na vajini strani.

Stoje po pasje

Odlična izbira za seks pod prho, s katero ubijeta dve muhi na en mah: mirno lahko uživata, hkrati pa se ni treba bati, če se kaj popacka. Obrnite se proti steni in se z rokami naslonite nanjo, nekoliko se nagnite naprej, usločite hrbet in omogočite dragemu, ki stoji za vami, lažjo penetracijo.

Misijonarska

Res je preprosta in že malce dolgočasna, a v dneh, ko je ležerno najboljše, je vsekakor dobra izbira. Brez vratolomnih poz bo umazanije manj, ker boste vi le ležali, pa bodo blažji tudi krči. Dodatna brisača pod zadnjico ne bo odveč, za izrazitejše občutke pa skušajte držati noge med penetracijo skupaj. Trenje bo tako nekoliko močnejše.

Seveda pa se lahko zabavata tudi brez konkretne akcije. Če on (ali vi) ni ravno za. Preprosto si namestite tampon in njemu nudite zadovoljstvo drugače. Z usti ali rokami.