Najboljše poze za hitri seks

V današnjem svetu nam najpogosteje primanjkuje časa. Zato trpi tudi spolno življenje. Na srečo je tu hitri seks, ki še kako pride prav. Prvinski, včasih surov in strasten je lahko izhod v sili ali način za popestritev zveze. V spalnici, kuhinji, na kavču ali v kopalnici. Da pa bo res prinesel največ užitka za oba, se mu predajta v pravi pozi.

Po pasje

V študiji univerze Kentucky je sodelovalo 14.000 moških in žensk. Z njihovo pomočjo so strokovnjaki razkrili, da večina prav v njej najhitreje pride do orgazma. Moškim omogoča globoko penetracijo, ženskam pa najboljšo stimulacijo točke G. Kako se zadevam v tej pozi streže, pa zagotovo že vesta.

Stoje

Če nimata niti toliko časa, da bi se povsem otresla obleke, je ta položaj več kot odličen. Dovolj je, da se znebita spodnjega dela oblačil in se podata v strastno akcijo. Tudi prostora prav veliko ne bosta potrebovala, lahko pa zadevo malo popestrita tako, da se ona proti njemu obrne s hrbtom ter se nekoliko predkloni. On si jo vzame od od zadaj, in se med tem še malce poigra z njenim klitorisom.

Kavbojka

Ni pravilo, da se mora vsak odnos zaključiti z orgazmom, če pa je to vendarle cilj, bo poza kavbojke ena od primernih izbir. Zanjo, ker ima popoln nadzor nad hitrostjo in globino penetracije, zanj pa, ker jo med akcijo zagotovo z veseljem opazuje, kar pripomore k njegovemu vrhuncu.

Žlička

Zjutraj ali po dolgem, napornem dnevu, ko potrebujete malce počitka, ne bi pa še takoj zaspala je žlička najboljša izbira. Je zelo intimna poza, ki njej omogoča še igranje s ščegetavčkom in tako oba hitro pripelje do tistega, kar jima prinaša popolno zadovoljstvo.