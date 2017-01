Najboljše poteze za njegov popolni užitek

Telesna ljubezen je umetnost, ki zahteva veliko vaje. In tako kot vaja dela mojstra drugje, jo tudi v postelji. Da bo seks strasten, poreden in vroč, svojemu dragemu včasih namenite prav posebno razvajanje. Z naslednjimi koraki mu boste zagotovo pričarali užitek, ki ga nikoli ne bo pozabil.

Polni samozavesti in brez strahu prevzemite nadzor

Nič ni za moškega bolj erotičnega in spodbudnega kot partnerica, ki je prežeta s samozavestjo in je ni strah ali sram vzeti tistega, kar si želi. Če boste v postelji prevzeli vajeti, mu boste zato nedvomno pričarali posebno zadovoljstvo. Bodite torej glavni. Ko boste pokazali samozavest, se vam bo zlahka prepustil in ne bo dvomil o vaših sposobnostih.

Povprašajte ga po njegovih fantazijah

O tem razmišljajte že prej, preden se spustita v akcijo. Dobra priprava namreč obljublja odlično izvedbo. Prisega na različne lokacije? Na igranje vlog? Ga zanimajo spolne igračke? Ko boste zbrali prave informacije, jih seveda s pridom uporabite. Pripravite mu presenečenje, ki ga nikoli ne bo pozabil.

Naj se vse vrti okoli njega

Včasih mu res lahko namenite malce posebnega razvajanja. Kajti globoko v sebi še tako močan in možat gospod potrebuje potrditev, da je res poseben, vreden truda ter za svojo drago najpomembnejši. Torej ga prepričajte, da se svet vrti okoli njega. Ustrezite mu, izpolnjujte mu fantazije, ne da bi kaj pričakovali v zameno. Osredotočite se nanj, naj ga prevzame vaša spolna energija, in ko bo čas pravi, zagotovo tudi sam z vas ne bo mogel umakniti rok.

Usvojite pravo tehniko oralnega seksa

Oralni seks je svojevrsten izkaz strasti in čustev, zato je vedno dobrodošel. Ključna pri njem pa je tehnika. Ta ni za vse enaka. Okusi so različni, kar se seveda kaže tudi med rjuhami. Vprašajte ga, kaj si želi: nežno ali grobo sesanje ali kombinacijo obojega? Igranje z modi ali raje ne? Bi se rad med njim dotikal vašega telesa ali je povsem zadovoljen, če se z njegovim igrate samo vi? Kar koli si želi, prav tisto naj dobi.

Bodite igrivi

Ne gre za matematiko, kjer mora biti vse načrtno ter natančno. Malce se igrajte, preizkušajte in se zabavajte tudi sami.

Bodite pozorni na odzive

Opazujte neverbalne in poslušajte verbalne znake, ki vam pričajo o njegovem užitku. Spremljajte njegovo telo, gibe in se jim prilagajajte. Občutek boste imeli, da gre za ples, ki vodi do srečnega konca.



Nasvet za moške: Pazite na osebno higieno. Nič strasti ne ubije hitreje kot umazano delovno mesto.