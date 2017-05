Najbolj nezvesti športniki

Kadar vaš dragi naznani, da bo zvečer pozen, saj bo po službi šel še na partijo golfa, igro nogometa ali celo ragbija, imate morda razlog za zaskrbljenost. Izsledki nove študije namreč kažejo, da so moški, ki uživajo v ekipnih športih, najpogosteje nezvesti. In ne samo to, športna dejavnost jim služi kot krinka.

Lestvica

V anketi, v kateri je sodelovalo 1750 moških, se je pokazalo, da največkrat čez plot skačejo tisti, ki prisegajo na ragbi. Med njimi je kar 21 odstotkov takšnih, ki se tedaj, ko dragi rečejo, da se potijo v blatu, občasno grejejo v tuji postelji. Tesno jim z 19 odstotki sledijo nogometaši in s 17 golfisti. Zadnji na lestvici so s štirimi odstotki atleti. Ti šport najredkeje izrabljajo za prikrivanje nezvestobe. Študija, ki jo je izvedel portal golfsupport.com, je vključevala moške, ki športnim dejavnostim na teden namenjajo šest ur ali več. Seveda so se ob tem poglobili tudi v razloge.

Krivi testosteron in pritiski kolegov

Kot je povedala psihologinja Kelly Campbell, več testosterona moške napelje na misel, da potrebujejo več seksa kot ženske, študije pa razkrivajo, da imajo tisti, ki več vadijo, tudi več tega hormona v telesu. Ena od njih, ki so jo izvedli leta 2012, je denimo pokazala, da po 90-minutnem treningu nogometa količina testosterona v telesu športnika naraste za 30 odstotkov.

Sociolog Steven Ortiz z univerze Oregon k temu dodaja, da je kultura prešuštvovanja med športniki pogosta že od nekdaj. Prepričan je, da tu ni krivec zgolj testosteron, temveč tudi dejstvo, da so pikantne podrobnosti velikokrat tema pogovorov v garderobah, s čimer drug drugega k nečednim dejanjem še spodbujajo, tega pa je seveda več pri ekipnih kot pri individualnih športnikih.